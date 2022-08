El pavelló Nou Congost de Manresa, que just enguany ha fet 30 anys, ha iniciat el camí per esdevenir un equipament referent a Catalunya. Amb les obres que s’hi faran, que costaran de 6 fins a 8 milions d’euros -inicialment es va dir 6, però ahir l’alcalde Marc Aloy va ampliar la xifra dos milions- passarà de tenir 8.000 m2 a 11.000 i guanyarà localitats. De les 4.500 d’ara (consta que en té 5.000, però n’hi ha 500 que no són reals), passarà a tenir-ne 6.000.

Com va succeir en el seu dia amb el Vell Congost després d’una vida de 24 anys, el Nou Congost fa anys que ha quedat desfasat, situació que s’ha fet encara més evident d’ençà que el seu equip insígnia va tornar a l’elit. Ahir, en una roda de premsa al mateix equipament, es va anunciar l’inici del procés de contractació de l’equip d’arquitectes que ha de redactar el projecte per ampliar-lo i modernitzar-lo per situar-lo en el «top tres» dels pavellons de bàsquet de Catalunya, després del Palau Sant Jordi de Barcelona (17.000 localitats) i de l’Olímpic de Badalona (12.500), segons va destacar Aloy, i amb permís del Barris Nord de Lleida, que ja té 6.000 localitats gràcies a una ampliació provisional amb grades supletòries.

L’estiu vinent, «aprovat»

El concurs públic està plantejat en dues voltes. En la primera, tots els equips d’arquitectes que s’hi vulguin presentar tindran un mes per aportar un currículum amb fins a quatre projectes de gran format que hagin desenvolupat. D’entre tots, es triaran cinc equips, que tindran un mes i mig per presentar el seu projecte per al pavelló manresà en base a les directrius que se’ls donaran, que tenen molt en compte que sigui un espai el màxim de polivalent per poder-hi acollir esdeveniments culturals, socials i recreatius de gran format, així com també competicions esportives internacionals d’altres disciplines que no siguin el bàsquet. Els quatre equips que no guanyin es repartiran una compensació de 14.520 euros.

La redacció del projecte, amb una durada de sis mesos, té un pressupost de 340.010 euros i la direcció d’obra, de 145.200. Aloy va destacar que la intenció és que el projecte estigui redactat i «aprovat» l’estiu de l’any vinent.

Va recalcar que el pavelló del Congost ha donat un «resultat extraordinari», però que «els temps canvien» i han fet necessari «afrontar-ne la transformació» per posar al dia temes com l’accessibilitat, la climatització, l’eficiència energètica i la refrigeració, i per adequar-lo a la normativa de les lligues professionals de bàsquet ACB i FIBA.

Va insistir que tenir un pavelló cobert amb 6.000 localitats «no ho poden dir ciutats com Terrassa i Sabadell», cosa que sí que podrà fer Manresa. Al seu entendre, l’ampliació respon al fet que la ciutat ha demostrat amb escreix que és «una ciutat de bàsquet, amb un club amb 90 anys d’història i un primer equip que porta més de 50 anys a la màxima competició estatal», com en el seu dia va demostrar amb el teatre, la qual cosa va possibilitar recuperar el Kursaal. Es vol fer, va dir, «un equipament de referència» i, alhora, «un projecte de país que reforça el paper de Manresa com a capital i que reequilibra el territori».

Quant al finançament, va anunciar que «estem parlant amb totes les administracions», des de l’Estat passant per la Diputació i la Generalitat, sense oblidar l’aportació que també hi pugui fer l’Ajuntament directament. «Volem que sigui un camí el mes curt possible».

Pel que fa a aquest tema en concret, malgrat mostrar-se «il·lusionat» amb el projecte, Valentí Junyent, regidor de Presidència, va advertir que «no serà ràpid ni fàcil». Com Aloy, va destacar que respon al fet que Manresa és una ciutat de bàsquet que necessita un pavelló a l’alçada de l’equip que la representa.

Un espai referent

Antoni Massegú, regidor d’Esports, va expressar confiança en què les administracions que en el seu dia van col·laborar per fer possible l’actual equipament tornin a fer-ho ara i va posar l’accent en què ha d’esdevenir un espai referent a nivell de Manresa, del Bages, de la Catalunya Central i de país. Per part seva, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va remarcar que, pensant en el món de la cultura, ara és el moment de fixar les necessitats de la intervenció per fer que el nou Nou Congost sigui realment polivalent.

A la roda de premsa, que es va fer mentre a la pista hi entrenava el Baxi, hi van assistir el president del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta; el president i el vicepresident del Bàsquet Manresa 2015 -Xavier Clavero i Anselm Perramon, respectivament-; una representant del Bàsquet Manresa Femení, Imma Torrecillas; el gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, Jordi Basomba, el coordinador d’El Galliner, Joan Morros, i el director de Casa de la Música de Manresa, Dani Castellano.

A banda de l’augment de l’aforament, els projectes que es presentin al concurs hauran de recollir l’ampliació i la millora de zones interiors -com el gimnàs, els vestidors o la sala de premsa- i la creació de nous espais i serveis, com nous despatxos per a entitats esportives, un nou magatzem per a materials voluminosos i una sala d’aigües. En el plec de clàusules, va informar Aloy, es «premia que l’afectació sigui la mínima»; és a dir, que l’execució de les obres entorpeixi l’activitat de la temporada el mínim possible, tenint en compte, com va recalcar Massegú, que durant aquestes tres dècades de vida, el Nou Congost «no ha estat mai parat».