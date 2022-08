La nova zona del jardí del Casino, inaugurada ara fa dos mesos, serà un dels emplaçaments clau per a gaudir d’aquesta Festa major de Manresa i de les seves nits. El Grup Ítaca, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, hi organitzarà quatre tardes i nits temàtiques, des d’avui i fins al 28 d’agost, per tal de revitalitzar l’espai.

Cada vespre, hi haurà animació, música, paradetes, una zona infantil pels més petits i food trucks per a assegurar l’entreteniment a tots els públics. Es podrà gaudir dels sopars amb concerts acústics i de versions en directe. A partir de les deu de la nit i fins les dues de la matinada aproximadament, començarà la festa grossa amb les actuacions de discjòqueis, animadors i artistes de primer nivell.

Avui, en ser el dia més light, la festa començarà una mica més tard que la resta, a les vuit del vespre. Pel mateix motiu, serà l’únic dia on no hi haurà paradetes, tot i que sí hi haurà la resta d’instal·lacions. La festa, sota el nom de «Coco Town Remember», segueix una de les temàtiques típiques que ja se celebren a les discoteques del Grup Ítaca. Durant la nit, es reviuran els èxits més populars i coneguts dels 2000’s.

El divendres es podrà gaudir d’una festa amb essència 100% pròpia de la discoteca Coco. La nit de «Coco Village On Tour» serà la primera on sí es podrà gaudir de tot el muntatge previst i obrirà les seves portes des de les set de la tarda. L’animació nocturna tant d’avui com de demà serà a càrrec dels discjòqueis residents de Coco, Oscar Nadal i Arzzett.

A causa d’un problema logístic d’última hora, dissabte no es podrà celebrar This Is Holi Festival, com estava previst. Sergi Torra, un dels propietaris del Grup Ítaca i director de l’àmbit creatiu i de producció, explica a Regió7 que «no hi haurà temps de netejar el recinte després de llançar la pols de colors i el confeti». Finalment, la festa temàtica es substituirà per This Is Festival, amb l’actuació de MonDJ, que ha esdevingut un dels referents del seu estil. Amb més de vint anys de carrera musical, ha punxat a les sales més importants del país, com Privilege Ibiza o Pacha La Pineda. L’acompanyarà el discjòquei manresà Alex Krift.

Final de festa

Com a final de festa, diumenge es celebrarà l’Electronic Brunch Off FM, des de les sis de la tarda. La programació estarà plena d’artistes referents de la música electrònica, com RXTELA, Nadda, Valentinno, Ivan Garcia i Nerea. El Grup Ítaca repetirà un format que ja havia funcionat al seu espai del pati del Kursaal, portant-lo ara a gran escala.

Aquestes vetllades estan pensades per a «traslladar l’essència i la identitat d’Ítaca Market al centre de Manresa», tal com explica Torra. Malgrat els canvis d’última hora, s’intentarà seguir al màxim el model que ja han aplicat al seu local, situat al polígon Els Trullols.

Amb la programació confirmada finalment, aquest nou event al jardí del Casino promet fer les nits de festa major més amenes, amb sopars, música i grans actuacions.