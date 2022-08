El periodista Quico Sallés i Fibla serà l’encarregat d’oferir el pregó institucional de la Festa Major de Manresa d’enguany. Serà aquest dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al saló de sessions de l’Ajuntament.

En declaracions a Regió7, Sallés comentava que l’oferiment per ser el pregoner va ser mitjançant via telefònica i que qui el va trucar va ser el propi alcalde de la ciutat, Marc Aloy. «Va ser molt estrany i surrealista i la proposta em va agafar totalment per sorpresa», assenyalava Sallés, que creia que Aloy el trucava «perquè necessitava el número de telèfon d’una altra persona i volia que jo li passés. En cap moment vaig pensar que pogués ser jo», destacava.

El periodista barceloní explicava que en el pregó reivindicarà «la ciutat de Manresa com una capital contra la Barcelunya» i defensarà el concepte de Catalunya ciutat com a «una manera de tenir un país potent». Durant el seu discurs també se centrarà en parlar «sobre el paper que tenen les ciutats mitjanes com Manresa per atraure el seu talent i orgull». Seguint aquesta línia, remarcarà que «estar geogràficament al centre de Catalunya ens acompanya, tant vertical com horitzontalment», afegia i, per últim, posarà en relleu la ciutat de Manresa «com a exemple i paradigma».

Aquest serà el segon pregó que farà Quico Sallés. El primer va ser fa gairebé dues setmanes a Olost, també en el marc de la Festa Major. Tot i això, «jo no m’imaginava mai escriure’n cap perquè és molt difícil i literari. Fer de pregoner és un honor i alhora comporta una responsabilitat enorme», apuntava. I feia referència al seu ofici per argumentar que «nosaltres, els periodistes, estem acostumats a escriure el que passa, però redactar per desitjar una bona festa major és diferent».

El pregó finalitzarà amb la intervenció de l’Orfeó Manresà.

Biografia

Quico Sallés va néixer a Barcelona l’any 1972 i fa anys que viu a Sant Joan de Vilatorrada. Actualment és periodista del diari digital El Món, on segueix l’actualitat política i judicial de Catalunya. Va iniciar-se en el sector periodístic a Ràdio Manresa, per posteriorment, incorporar-se al Canal Taronja. També ha treballat als diaris Nació Digital (on va escriure a Nació Manresa), El Singular Digital, El Nacional i l’edició digital de La Vanguardia.

A l’octubre del 2017 es va incorporar al projecte d’ElMon.cat, on continua treballant en l’actualitat. També col·labora a El matí de Catalunya Ràdio, a El Cafè d’Idees de RTVE Catalunya, a Ser Catalunya i a Eukal Telebista. A més, també participa en el programa setmanal ICAT Kids de Catalunya Ràdio. I les últimes cinc temporades ha estat col·laborador del programa Preguntes Freqüents, de TV3.

Abans d’exercir com a periodista, va tenir altres oficis; com calderer, escombriaire, cambrer, llibreter i treballador d’escorxador.

Especialista en periodisme polític i judicial, ha impartit formació a la Societat Catalana de Conflictologia, al Seminari de Periodisme Polític de Blanquerna i a l’Escola Judicial de Barcelona. La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya va concedir-li el Premi Periodista de l’Any 2019 «per la seva feina com a reporter incansable durant l’any 2019, especialment, per la cobertura del judici al procés independentista català». Un any després, també va ser distingit amb el Premi Nacional de Comunicació TGN 2020.