Després de les restriccions de les últimes dues edicions a causa de la pandèmia, la Festa Major de Manresa recupera el seu format habitual. D’aquesta manera, es deixa enrere les mascaretes, el control d’aforament i la distància interpersonal i tornen els actes més populars i tradicionals; com el correfoc, la Moscada Infantil i el castell de focs a l’Agulla.

Tot i això, per tercer any consecutiu, el correaigua no ha donat el tret de sortida a la festa major. Aquest cop, però, per un motiu ben diferent. A causa de la sequera que travessa el país i que els embassaments de les conques internes es troben sota mínims, l’organització de la Festa Major de Manresa, a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i de l’Associació Manresa de Festa, i del correaigua,a càrrec de Xàldiga Taller de Festes, van decidir suspendre la tradicional cercavila.

Recordant

Les dues darreres festes majors van estar marcades per la pandèmia del virus de la covid-19 i el compliment de les mesures de seguretat, com la reserva de les invitacions de manera prèvia per tal de garantir un estricte control de les persones que hi assistien. Per posar un exemple, a les visites a la Manresa Desconeguda.

El 2020, quan feia exactament cinc mesos de la declaració de l’estat d’alarma, Manresa va viure una festa major atípica. En primer lloc perquè es va escurçar de deu a cinc dies i els punts neuràlgics dels actes programats es van concentrar en tres ubicacions. El pati de l’Anònima va ser l’espai dedicat a les arts, els grups de quilòmetre zero i els concerts de petit format; el pati del Casino, del públic familiar; i la plaça Porxada, on van actuar les entitats locals. I, en segon lloc, perquè no es van poder fer els actes més multitudinaris, el correaigua i el correfoc. Sí que es va programar el castell de focs, però, a diferència dels altres anys que concentrava milers de persones al parc de l’Agulla, fa dos anys es va fer un doble castell de focs de manera simultània que es van encendre des de l’exterior del Palau Firal i des del Congost, que van estar tancats al públic perquè la idea va ser que tothom pogués gaudir de l’espectacle pirotècnic des del balcó de casa seva.

Al cap d’un any la situació de la pandèmia era millor, tot i que el virus de la covid-19 encara estava entre nosaltres. Per aquest motiu, els paràmetres de la festa major van ser similars als de l’any anterior i els actes es van tornar a agrupar en cinc dies. Els patis de l’Anònima, el Casino, i la plaça Porxada van repetir com a espais principals i s’hi van afegir els exteriors del Palau Firal, el camp de futbol de La Salle i el Parc de Can Font. Totes les activitats es van portar a terme seguint els controls d’aforament i de distàncies.

La Festa Major del 2021 tampoc va tenir el tret de sortida amb el Correaigua ni el tancament amb el Correfoc. El que si que es va poder fer, a diferència de l’any anterior, és una Moscada Infantil adaptada i l’espectacle Foc al covid, que van permetre que la ciutadania pogués tornar a sentir l’olor de pólvora i veure les figures de la popular i característica festa manresana, que enguany celebra el 40è aniversari. I el Castell de Focs va repetir el format perquè es pogués veure per tots els indrets de Manresa. En aquesta ocasió, els punts des d’on es va llançar la pirotècnia van ser més propers al nucli urbà de la ciutat, la plaça Milcentenari i el Museu de la Tècnica i molta gent va preferir veure’l a peu de carrer.