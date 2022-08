La commemoració dels 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa i els mosaics de Marko Rupnik no han aconseguit que el Santuari de la Cova recuperi les xifres de visitants d’abans de la pandèmia. Actualment, en rep uns 2.500 al mes, mentre que l’habitual era que fossin entre 3.000 i 4.000. Per contra, l’efecte aniversari sí que s’ha notat al Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana, que aquest estiu ha quedat petit per acollir tots els grups que hi han volgut fer estada relacionats amb la Companyia de Jesús.

Tal com explica David Guindulain, superior de la Cova, el principal factor que ha causat la disminució de visitants és que s’han reduït dràsticament els grups de gent gran que feien parada a la Cova a través dels viatges del programa de Turisme Social de l’Imserso, que podien arribar a ser cinquanta o seixanta persones de cop. A banda, fa notar, «la gent gran no viatja tant com abans». Comenta que, en el cas de la Sagrada Família de Barcelona i del monestir de Montserrat, li consta que també hi ha passat el mateix.

En general, valora, fruit de la pandèmia, hi ha hagut un canvi, en el sentit que «hi ha un turisme més de qualitat que de quantitat». Persones que viatgen perquè tenen un interès real per anar als llocs que van a visitar i que «saben el que busquen», a diferència d’abans, que potser hi anaven una mica portats per la inèrcia.

«Hem hagut de dir que no»

El cas del Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana és diametralment oposat. Guindulain explica que els mesos de juny, juliol i agost s’ha omplert encara més del que ja ho feia habitualment abans de la pandèmia, en què ja és quan hi havia el pic de les estades, i que «hem hagut de dir que no i posar en llista d’espera». Ho atribueix a «l’esbombada del nom de la Cova de Manresa i de l’aniversari de l’estada de sant Ignasi» a nivell de la Companyia de Jesús; de la comunitat, de les escoles i dels centres universitaris que té repartits per tot el món. Justament ara s’hi han instal·lat entitats socials de la companyia a Catalunya. El superior de la Cova preveu que el ritme de reserves «encara vagi a més».

Tampoc no s’ha aturat l’oferta de cursos lligats als Exercicis espirituals de sant Ignasi. Entre les activitats programades n’hi ha una que, malgrat no ser nova, crida l’atenció. Porta per enunciat els Exercicis Espirituals lligats a la vida quotidiana i està pensada per a les persones que la vulguin fer des de casa, si bé inclou tres caps de setmana al santuari.