Representant de l’Ajuntament de Barcelona a París per promocionar l’Exposició Internacional del 1929; cobla oficial dels Jocs Florals a Caracas, el 1975 o ambaixadors de la sardana als Jocs Olímpics d’Atlanta, el 1996, la formació ha viscut tots els canvis socials al llarg de més d’un segle i s’ha sabut adaptar a les preferències musicals d’un públic cada cop més canviant. La formació es va formar la primavera de l’any 1884 encapçalats pel flabiolaire, director i compositor Pere Rigau.

La cobla-orquestra interpretarà un repertori amb una selecció de grans èxits –triats cada temporada– i ho fa amb quatre vocalistes acompanyats dels catorze músics que conformen la banda, tots, sota la direcció de Jordi Molina a la cobla i el pianista Ivan Joanals a la batuta a l’orquestra.

A més de la Montgrins, el músic solista Joan Vilandeny serà l’encarregat de fer ballar els manresans que es desplacin fins al Bar Plaça, també divendres (22 h). Veterà músic de festes i balls, molt conegut a la Catalunya central, fa prop de tres dècades que Vilandeny es dedica a la música.

Ball del Correfoc amb La Tropical

De la traca final de la festa major, el ball del correfoc, dilluns a partir de 2/4 d’1 de la matinada, s’encarregarà el grup de versions La Tropical que ompliran de música i humor durant dues hores la plaça Major de Manresa. Amb vuit músics a l’escenari, la banda es va crear el 2015 amb la intenció de versionar, com expliquen ells mateixos, «totes aquelles cançons que fan vibrar generacions senceres». A continuació, sessió amb Two F**King Dj’s: Marc Pich & Ferry B per posar la cirereta del pastís a la festa major 2022.