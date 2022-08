La imatgeria de Manresa ja es pot visitar al vestíbul de l’edifici de l’Ajuntament de Manresa, preparada per participar als actes de la Festa Major de Manresa. És un ritual que es repeteix cada any i que culmina amb la ballada de tots els elements de la imatgeria de la ciutat diumenge al migdia.

Dimecres a la nit van sortir en cercavila de casa Caritat per anar cap a la plaça Major davant un seguici de gent que els va acompanyar durant tot el recorregut. A la plaça encara els esperava més gent. Als gegants s’hi va afegir una altra de les activitats que cada any tenen més requesta: el Tap’Antic. Això va fer que la nit de dimecres fos la primera amb una gran participació de gent a la festa major manresana, tan a la plaça Major com al seu entorn.

Imatgeria al complet

La imatgeria al complet, amb els gegants, gegantons, nans, el lleó i l’àliga, van sortir de casa Caritat al vespre per anar cap a l’Ajuntament passant per la plaça Cots, carrer Hospital, Sant Andreu i Sobrerroca. Els acompanyaven els grallers amb el «Toc d’inici».

A la plaça Major, el conjunt geganter va protagonitzar un assaig a la fresca obert al públic. La plaça era plena i es van poder veure imatges com els quatre gegants de la ciutat ballant junts, un fet poc habitual. Els gegants tornaran a sortir avui a la nit amb una cercavila nocturna que començarà a les 9 del vespre a la Ben Plantada. Dissabte a la tarda participaran a la cercavila popular, i diumenge a la ballada a la plaça Major.

Tap’Antic

L’assaig va coincidir amb la celebració del Tap’Antic, la proposta de recórrer locals de restauració del Barri Antic i entorn per tastar tapes. Hi van participar 26 bars i restaurants que van oferir plats com careta i orella a la gallega, albergínia blanca amb arengada fumada i cansalada, carxofes amb romesco o broxeta de gambetes amb tempura de cigró i allioli de menta. Una tapa més una beguda valia 3 euros. Això sí, calia carregar-se de paciència per aconseguir la tapa i hi van haver llargues cues a la major part dels establiments que n’oferien.