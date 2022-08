Els mosaics que va fer a les capelles de l’església del Santuari de la Cova de Manresa Marko Rupnik no es poden tocar perquè tallen; tots els elements artístics que inclou l’avantcova, tots, tenen un sentit, fins i tot les escales, i la capella del Rapte només conserva dels edificis originaris (l’hospital i la capella de Santa Llúcia) alguna part del paviment i el portal que comunica les dues estances que l’integren.

A pesar que si hi ha un personatge del qual s’hagi parlat del dret i del revés els darrers anys és sant Ignasi fruit de la commemoració, enguany, dels 500 anys de la seva estada a Manresa, encara hi ha moltes persones que el desconeixen. Algunes, han assistit aquesta tarda a la segona visita a la Manresa desconeguda de la festa major. Hi han anat més de 300 persones que, en grups de 30, han entrat a la capella del Rapte i han anat fins a la Cova. Entre elles, Lucía Toro, una colombiana que fa 21 anys que viu a Manresa, ciutat de la qual ha declarat estar enamorada, i la seva amiga Madeleine Rivera, també de Colòmbia. Toro ha admès que li hauria agradat que les explicacions s’haguessin allargat més, però els guies del grup -Josep Alert, David Ferré i Francesc Comas- han hagut d’anar una mica a preu fet per mirar de no allargar la visita més del compte i evitar que s’encavalquessin els grups.

Gemma Lorenzo i Jaume Servitja, han explicat que aquesta activitat del programa de festes és una de les que miren de no perdre’s mai. Del recorregut, el que els ha cridat més l’atenció han estat els mosaics.

Alert ha fet les explicacions a la capella del Rapte, on ha situat els grups en la història de sant Ignasi, de la seva estada a Manresa i de l’edifici. L’escultura jacent que hi ha a dins, a la part que corresponia a l’hospital, recorda la crisi que va patir el pelegrí durant vuit dies, enmig d’un estat depressiu i d’una crisi personal i d’autodescoberta que el va portar a convertir-se en un dels pensadors més importants de la contrareforma.

Davant del santuari de la Cova, Ferré ha explicat els elements que conformen la façana barroca i, ja a dins, ha resumit el contingut i ha revelat alguns detalls dels mosaics de l’artista eslovè Marko Rupnik. Deduint que alguns no se’n podrien estar, ha repetit el mateix avís un parell de cops: «no toqueu les parets, que les parets tallen». Es referia als milers de pedretes que les omplen. Comas s'ha encarregat de repassar la simbologia que omple l’avantcova i la coveta amb l’estil amè que el caracteritza. Per exemple, ha explicat que descendir els dos trams d’escales que hi porten és un símbol d’humilitat.