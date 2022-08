La torre de Santa Caterina torna a lluir amb la senyera que la corona i que li dona personalitat i la fa encara més visible des de molts punts del vessant sud de la ciutat.

El pal on va la senyera es va trencar en una de les tempestes que hi va haver el darrer divendres de juliol i el primer d’agost, la qual cosa va fer desaparèixer de la vista dels manresans i manresanes la imatge de la petita construcció bèl·lica amb la senyera onejant.

Demanat per aquest diari, l’Ajuntament va informar abans d’ahir que havia fet la reposició del pal i que la bandera ja hi tornava a ser, tal com va informar la setmana passada, en què va anunciar que la intenció era restituir-lo abans del cap de setmana fort de festa major, que comença avui, i del festival Microscopies.