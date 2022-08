Si busques plans per fer aquest divendres, Manresa acull una àmplia varietat d'activitats. La ciutat està immersa en una Festa Major que ha tornat a la normalitat i que arriba al seu cap de setmana gran. Aquí et deixem una guia de tots els actes per hora tant de la Festa Major com de la Festa Major Alternativa de Manresa.

Festa Major de Manresa De 17 a 19 h » Capella del rapte Del rapte a la Inspiració Visites a la Manresa desconeguda De 18 a 21 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies 19 h » Cripta de la Col·legiata Basílica De Santa Maria De La Seu Tríduum de pregària 19 h » Plaça Porxada Concert de tarda amb la Cobla-Orquestra Montgrins Des De Les 19 h » Jardí Casino Coco Village On Tour 19 h » Espai La Plana De L’om Inauguració de l’exposició setmana de jocs al carrer 19.30 h » Zona Els Trullols (c. Agustí Coll) Circ Pistolet presenta “Potser no hi ha final” 20 h » Espai d’Art Cercle Artístic (c. Barreres, 1) Inauguració exposició de Pintures del Dr. Antoni March Salas 21 h » Passeig de Pere IIi (Ben Plantada) Gegantnit! En arribar a la Plaça Crist Rei Ball de Gralles 22 h » Passeig De Pere III (2n Tram) Ball de Festa Major 22 h » Plaça Major Mentrestant 22.30 h » Plaça Crist Rei Vine a ballar salsa i cubason 23 h » Plaça Porxada Ball de nit: Cobla-Orquestra Montgrins 23 h » Plaça Sant Domènec La Fúmiga A Continuació DJ Neus 00.30 h » Plana de l’Om Juriol presenta “T’he trobat” Festa Major de Manresa 2022: consulta aquí el resum de tots els actes Festa Major Alternativa Plaça Puigmercadal 22:00h » Concert de Ratpenades (Punk-rock) 23:00h » Actuació castellera a càrrec dels Tirallongues 23:30h » Concert de Putilatex (Electro-punk) 01:00h » Concert d’Aina Palmer (Postfolk i electrònica) Festa Major Alternativa 2022: Consulta tots els actes