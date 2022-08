Si busques plans per fer aquest dissabte, Manresa n'ofereix molts. La ciutat viu els seus dies grans de Festa Major de Manresa amb una programació apta per a tota la família. Aquí et deixem una guia de tots els actes per hora tant de la Festa Major com de la Festa Major Alternativa de Manresa que pots trobar a la capital del Bages.

Festa Major de Manresa De 09 a 12 h » Pont Vell Què hi ha a Can Poc Oli? 10 h » Ateneu Les Bases 3x3 La Salle (25è Aniversari) 12.30 h » Saló de sessions de l’Ajuntament Pregó Institucional De 17 a 20 h » Zona esportiva del Congost Manbike 3 h de Resistència en BTT De 17 a 20 h » Centre d’aigua de Can Font Visita lliure al ventre d’aigua de Can Font 17 h » Saló de sessions de l'Ajuntament Recepció dels grups participants en la 37a oreneta d'or ciutat de Manresa 17.20 h » Vestíbul De La Planta Baixa De L’ajuntament Lliurament dels rams a la geganta, la pubilla i la gegantona 17.30 h » Plaça Major Cercavila popular De 18 a 19 h » Infosèquia/Parc de l’Agulla Pintem amb pigments naturals 18 i 21 h » Teatre Kursaal (Sala Gran) Bona Gent, amb Quim Masferrer De 18 a 21 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies De 18 a 21 h » Jardí Casino This Is Holi Festival 18.30 h » Plaça Major Arribada De La Cercavila I Balls Populars 19 h » Museu De Manresa Descoberta núm. 32 “Arqueologia i excursionisme” 19 h » Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu Tríduum de Pregària 19 h » Camp de futbol Nou Congost Partit de Festa Major De 19 a 20.30 h » Museu De Manresa (Claustre) Jocs romans al museu 19.30 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies 19.30 H » Plaça Porxada Circo los Presenta “KASUMAY” 20 h » Plaça Europa Ball de danses d’arreu del món 20 h » Cripta De La Basílica De La Seu Conferència Des de les 21 h » Jardí Casino This is Festival amb Mon dj 21.30 h » Plaça Major Mostra del Correfoc De 21.30 a 23.30 h » Parc De Puigterrà Observació amb telescopi 22 h » Passeig De Pere III (2n tram) Ball de Festa Major 22.30 H » Plaça Crist Rei Vine a Ballar Swing 23 h » Plaça Major 37a Oreneta d’Or Ciutat De Manresa 23 h » Carrer Sallent Els Catarres A Continuació DJ Arzzet 23 h » Plaça Sant Domènec The Txandals A Continuació Dj Revival Adrià Ortega 01 h » Plana de l’Om El Amante Virgen Festa Major de Manresa 2022: consulta aquí el resum de tots els actes Festa Major Alternativa Parc de la Seu 11:00h » Concurs de Paelles, PD i Escalada de Birres 16:00h » Quinto Plaça Puigmercadal 22:00h » Concert de Mar Pujol (Cantautora) 23:30h » Concert de Jazzwoman (Música urbana) 01:00h » Concert de Las Marikarmen (Música urbana i performance drag) 02:00h » PD Festa Major Alternativa 2022: Consulta tots els actes