Un tràmit municipal encalla el trasllat als Dolors de la mesquita de Manresa

L’entitat religiosa que gestionava la mesquita de la Séquia va comprar l’abril de l’any passat una nau industrial de 1.400 metres quadrats del polígon industrial dels Dolors. L’objectiu era rehabilitar l’espai i transformar-lo en una nova mesquita.

Segons el president de l’Associació Islàmica de Manresa, Nouredinne El Bennadi Ben Masoud, el trasllat no s’ha pogut fer efectiu perquè encara hi ha pendents tràmits burocràtics. Perquè la mesquita dels Dolors pugui ser una realitat, falta que els Bombers hi donin el darrer vistiplau.

Segons l’Ajuntament, el permís favorable dels Bombers ja ha arribat a l’administració. Estan pendents d’un últim tràmit burocràtic per poder donar la llicència a la nova mesquita.

El president de l’associació declara que, abans que acabi aquest mes d’agost, esperen tenir tota la paperassa resolta per poder tenir la seva mesquita a punt, com més aviat millor. «De vegades els tràmits van massa a poc a poc, però seguim molt entusiasmats amb la idea de la nova mesquita».

Tot i que han estat pacients amb l’administració, Nouredinne El Bennadi Ben Masoud assegura que la comunitat cada vegada té més ganes d’estrenar la mesquita als Dolors. El motiu pel qual la comunitat vol traslladar el seu lloc de culte és bàsicament l’espai. L’anterior mesquita de l’Associació Islàmica del Bages estava situada al carrer de la Séquia i amb els 200 metres quadrats que tenia s’havia quedat petita per a una comunitat que està en constant creixement. Quan el nou temple sigui una realitat, l’entitat religiosa haurà guanyat 1.200 metres quadrats per fer les pregàries.

A part dels actes religiosos que es duen a terme típicament en les mesquites, l’associació islàmica de Manresa pretén fer servir el nou espai per organitzar activitats obertes a tota la ciutadania per tal d’apropar la religió a la societat i classes de llengua pels infants, entre altres actes.