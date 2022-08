"Vull ser a primera fila perquè soc molt fan dels Catarres", deia emocionada la Mireia, una jove de 14 anys i de Sant Boi de Llobregat, des de sota l'escenari. Eren 2/4 de 10 de la nit, faltava una hora i mitja per començar el concert del dissabte de Festa Major de Manresa, però ella, els seus pares i la tieta volien ser a davant de tot i anaven amb molt marge de temps. I no eren els únics. Diferents grups de joves, manresans i forans, arribaven entusiasmats per tenir un bon lloc al carrer Sallent, com més a prop de l’escenari millor.

També eren previsores i volien evitar les aglomeracions d’última hora nombroses famílies amb nens que no es volien perdre l’actuació dels Catarres: «És un grup que a casa escoltem i ens agrada a petits i grans», deien els santpedorencs Anna i Francesc, de 70 i 71 anys, que acompanyaven a la seva néta Martina. La formació d’Aiguafreda atrau a un perfil de públic ampli, d’edats diverses, i té un gran poder de convocatòria. A Manresa ja ho van demostrar el 2018 aplegant a 8.500 persones, i l’ambient previ d’avui feia intuir que també seria un èxit. Segons el càlculs de la Policia Local, eren unes 8.000 persones. Entre els assistents, hi havia seguidors habituals dels Catarres, com el Pau, d’11 anys i veí de Lleida, que acompanyat dels seus pares assistia al quart concert del grup osonenc. I també hi havia qui els descobria en directe per primera vegada. «És el primer cop que venim a un concert dels Catarres i ens fa molta il·lusió», coincidien les manresanes Ona i la Bruna, de 13 anys i 14 anys respectivament. S’acostaven les 11 de la nit i hi havia ganes de concert. Al carrer Sallent s’anaven formant riuades de gent que arribava o a peu des del centre de Manresa o en cotxe, sense massa dificultat per aparcar al polígon dels Dolors. Quan passaven deu minuts de les 11 de la nit sortien a l’escenari els Catarres. Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells eren rebuts amb una gran ovació. Començava el concert amb la cançó Animals, i amb el públic molt entregat. L’actuació prometia. El concert seguia amb En peu de guerra i Fins que arribi l’alba.