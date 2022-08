La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa ha anunciat que a partir del 6 de setembre ja s’obriran les inscripcions per participar als cursos i tallers que ha preparat per al nou curs. Les activitats començaran al setembre, però ha alertat que cal apuntar-se el més aviat possible per poder iniciar el curs amb normalitat. Es pot fer cada dimarts i divendres de 5 a 7 de la tarda a la seu de l’entitat, a l’Ateneu de les Bases. S’han previst fer cursos d’idiomes, música, dibuix o pintura, a més a més de xerrades, caminades i sortides.