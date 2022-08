L’agost del 2018, Quim Masferrer portava per primer cop al teatre Kursaal de Manresa l’espectacle Bona Gent. I l’omplia dues vegades. Segurament, el mateix que passarà dissabte quan l’actor de Sant Feliu de Buixalleu retorni a la Sala Gran amb un monòleg que l’ha portat (i el porta) a recórrer totes els teatres o sales del país per mostrar les seves capacitats d’improvisació i el seu humor més enginyós. La clau de l’èxit rau, en què Bona Gent és un homenatge al públic i, per tant, un muntatge únic cada vegada que Masferrer puja a l’escenari.

Seguint l’estil del programa televisiu d’èxit El foraster, que ha estat un dels grans triomfs d’audiència de TV3 els darrers anys, Masferrer ha creat un espectacle on el protagonisme recau en els espectadors, en el sentit literal de l’expressió. «No saps mai de què parlaràs, i aquesta incertesa és la que et fa viure l’experiència com a única», assegurava Masferrer quan Bona Gent s’instal·lava per fer temporada al Club Capitol. Com un Foraster però en directe, Masferrer escolta, aprèn, i és el públic qui «amb generositat comparteix les seves veritats». «És l’espectacle en què soc més jo», confessava el presentador. El juny del 2020, durant la pandèmia, l’actor va estrenar el xou itinerant de carrer Moltes gràcies, pensat per apropar el teatre a la gent en un moment de restriccions a les sales i amb un contingut concebut per homenatjar els col·lectius professionals que van lluitar «a primera línia» contra el coronavirus.