La Fundació Althaia de Manresa està portant a terme obres en un dels accessos de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, a la part que dona a la sala per fer extraccions de sang. És a l’edifici històric de la planta -1, on s’hi accedeix per consultes externes.

Es tracta d’una renovació que afecta 817 metres quadrats. L’objectiu de les obres és adequar un espai polivalent en tota aquesta àrea on hi haurà, com ara, una nova sala per fer extraccions a les persones que s’hagin de fer una analítica. També s’hi realitzaran les proves de glicèmia a les embarassades per detectar si tenen sucre a la sang.

A més a més d’aquests serveis, les obres serviran per adequar tot aquest espai com un vestíbul i àrea de distribució dels usuaris. Es millorarà l’accés a Oftalmologia i Otorrinolaringologia. A part d’això, s’habilitarà una àrea per al voluntariat i nous espais interns de treball.

Les obres van començar aquest estiu i és previst que acabin a finals d’any. S’ha restringit l’accés a tota l’àrea. Per aquest motiu l’àrea d’extraccions s’ha traslladat de forma provisional a les instal·lacions del Banc de Sang que hi ha al mateix recinte de Sant Joan de Déu. També s’han canviat els circuits per anar a Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Farmàcia i l’Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia. El circuits estan senyalitzats i hi ha voluntaris que, si es dona el cas, orienten els usuaris.