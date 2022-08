L’olor a pólvora torna a Manresa

Manresa s’encendrà aquest cap de setmana. Carrers i places del centre tornaran a acaparar el protagonisme de la festa major. No és menor. Els dos darrers anys s’ha celebrat igualment malgrat la pandèmia, sí, però en espais acotats per controlar aforaments, amb gels hidroalcohòlics per tot arreu, amb mascaretes, mantenint distàncies i amb reserves prèvies per poder veure ballar, per exemple, la imatgeria en un teatre, un lloc poc habitual perquè hi ballin els gegants, l’àliga o el lleó de la ciutat.

Sense oblidar que no hi ha hagut els actes més multitudinaris que donen personalitat a la Festa Major de Manresa com el correfoc, amb mostra inclosa, o el castell de focs a l’Agulla.

Una seixantena d’actes

Des d’avui i fins dilluns al vespre, hi ha una seixantena d’actes programats. Esportius, infantils, tradicionals, d’art, música, culturals o els més institucionals com el pregó d’avui a 2/4 d’1 a l’Ajuntament amb el periodista Quico Sallés. O la missa de diumenge al migdia a la basílica de la Seu i la posterior ballada de la imatgeria de la ciutat, aquest any sí, a la plaça Major. Com sempre.

Xàldiga serà la primera a encendre Manresa a la mostra del correfoc d’avui al vespre. El correfoc celebra enguany els seus 40 anys, i ho celebrarà tornant després d’un parèntesi de dos anys i fent esclatar 260 quilos de pirotècnia. 300 si s’hi afegeixen els de la moscada i el correfoc infantil que es va celebrar diumenge passat. També seran unes 300 persones que les ballaran avui i escamparan foc dilluns pels carrers del Centre Històric de la ciutat.

No un correfoc; el correfoc

El cap del correfoc d’enguany, Lluís Roca, explica que «el que la gent ha de tenir clar és que nosaltres no fem un correfoc. Tenim grups de dimonis, dracs, molta varietat de pirotècnia, balls i moviments en un recorregut que dura dues hores llargues. Per això diem que no fem un correfoc, sinó el correfoc, on hi ha figures, imatgeria i coreografies i moviments que la resta de colles no tenen».

Pel que fa a pirotècnia no hi haurà novetats destacades, sinó petits detalls. L’objectiu és tornar a la normalitat després de dos anys sense foc ni olor a pólvora. No hi faltaran les cascades com les de la Plana de l’Om, les guspires de les Fogueres i els Moixogants, les traques dels Capgirells i, per descomptat el foc que escampi la imatgeria.

Roca destaca, també, el paper del Servei d’Ajuda al Correfoc, la gent del SAC. «És la peça més important», afirma. Coordinen les places, les entrades i sortides, les enceses i la seguretat. «En certa manera manen ells».

Sí que hi haurà petits detalls novedosos com uns efectes de llum que acompanyaran els tabalers perquè tinguin més rellevància, sorpreses entorn personatges centrals com el Boc, o la celebració dels 40 anys del correfoc. Es recordarà la gent que el va iniciar. «No es va fer com un correfoc, sinó tot de cop, foc i ball, com una cercavila. Llavors es va separar la mostra del correfoc perquè es va veure que tenien entitat pròpia. I el lligam és el Boc», explica Roca.

La mostra se celebrarà avui a 2/4 de 10 del vespre a la plaça major i el correfoc també començarà a 2/4 de 10 del vespre a la plaça Major, dilluns.

Castell de focs a l’Agulla

Entremig hi haurà el castell de focs, que torna a l’Agulla. Més llum, colors i pirotècnia per encendre i il·luminar Manresa. Anirà a càrrec de Pirotècnia Peñarroja, que ha preparat un espectacle d’uns 15 minuts amb molt ritme, ha explicat a Regió7 un dels seus responsable, Pepe Nebot. Assegura que el menys important de tot són els quilos de pirotècnia que s’hi utilitzaran. «Es pot fer un espectacle artístic amb 2 quilos» i un que no valgui res amb 100. Començarà a les 10 del vespre. Durant tota la tarda hi haurà activitats d’entreteniment a l’Agulla.