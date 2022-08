Entitats culturals manresanes s'han unit dissabte a la tarda per oferir la tradicional cercavila, que també ha comptat amb la participació dels Geganters de Navarcles i el Grupo Folklórico Caño Gordo de Tarancón. Minuts abans que comencés ja hi havia desenes de persones a la plaça Major que esperaven la sortida de les colles participants, tot i que a on s'ha concentrat el nombre més gran d’espectadors ha sigut al llarg del primer tram del Passeig Pere III.

Un cop ha finalitzat, Jaume Padró, cap de pinyes dels Tirallongues, ha destacat que «ha sigut molt emocionant que totes les entitats hagin pogut tornar a sortir al carrer i trobar-nos». Els castellers han realitzat pilars de 4. «Cada cop que els fèiem el públic ens ha estat donant suport», ha afegit Padró. Per la seva part, Núria Giralt, presidenta dels Geganters de Manresa, ha comentat que «la gent estava molt animada, tot i que n’hi havia menys que anys anteriors». I Sendo Vall, membre de Xàldiga i cap de la Víbria, ha assenyalat que després de tres anys aquesta cercavila «s’ha viscut amb moltes ganes» perquè «és important que els ciutadans tinguin contacte amb les diferents figures».