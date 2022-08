Famílies amb nens i grups d’amics han omplert aquest migdia el parc de la Seu de Manresa per participar dels actes de la Festa Major Alternativa. El tradicional concurs de paelles ha comptat amb un bon poder de convocatòria, i des de mig matí l’arribada de participants ha estat constant: paraven taules, muntaven els focs per cuinar les paelles, preparaven el sofregit tallant les verdures, i començaven a coure la carn o el peix. La varietat era diversa i les olors que desprenien les paelles a mida que s’anaven elaborant convidaven a muntar una taula, asseure’s i assaborir un bon dinar.

Ha estat l’opció de molts manresans, alguns ja amb aquesta cita marcada al calendari. És el cas d’una colla d’amics que fa deu anys que no falten al concurs de paelles, i que avui en cuinaven una de porc, conill i bolets per a 25 persones: «Participar-hi és l’excusa perfecta per fer el dinar de festa major amb la colla d’amics. Ens agrada molt perquè és un espai agradable, i idoni també per als nens».

El concurs de paelles, i el dinar amb uns 400 comensals, ha estat l’acte central d’avui al parc de la Seu. N’hi han participat una vintena i un jurat intergeneracional (format per una nena, un noi adolescent i una dona de les colles de veterans) les ha tastat i ha escollit la guanyadora.

L’activitat al parc de la Seu ha anat més enllà dels arrossos. Hi ha hagut propostes des de mig matí fins a la tarda, i totes amb bona afluència de públic. La preparació de les paelles s'ha acompanyat del tradicional vermut, «que és un bon aperitiu per als assistents, i un acte ja consolidat», assenyalaven des de la comissió del vermut. Són els més veterans de la Festa Major Alternativa, que munten una barra amb preus populars i punxen música.

Havent dinat, l’oferta lúdica s'ha allargat amb la representació de teatre sobre els favets i els tremendos, tema central de reivindicació de la Fadulla, una dona que podria haver estat la primera revolucionària del territori i que enguany la Festa Major Alternativa li ha volgut fer homenatge; el Ball de Revolta; una escalada de birres i un quinto.

La jornada d’avui al parc de la Seu «és una mostra més que la Festa Major Alternativa va més enllà dels concerts nocturns a la plaça Puigmercadal, i que apostem per activitats lúdico festives per a tots els públics», remarcava Cinta Macià, membre de l’assemblea de l’Alternativa. Macià ha fet una valoració molt positiva dels actes que es van fer a l’espai de la Terrasseta, a la plaça de la Música: «S’han fet tallers, xerrades, concerts... amb un caire molt familiar. Han tingut molt bona acceptació i han captat un nombrós públic».