Les danses tradicionals tornen a la plaça Major després de la covid. El Casal Cultural Dansaires Manresans oferirà una demostració de danses d’arrel tradicional durant la 37a edició de l’Oreneta d’Or, que tindrà lloc dissabte (23 h). Per la seva banda, la dansa d’arrel també tindrà com a protagonistes el Grup de Dansa Cor de Catalunya amb Ballar amb el cor, un compendi de danses tradicionals i de creació pròpia, que es podran veure avui (21.30 h); i les danses de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, que presentarà l’espectacle Mentrestant, divendres (22 h).

«Aquest any el que es podrà veure seran balls de diferents edicions de l’Oreneta, com sardanes i havaneres, que serviran com a homenatge a la trajectòria de l’entitat», apunta Judith Peiron, directora del cos de dansa del Casal Cultura Dansaires Manresans que celebra 75 anys i prepara un espectacle que s’estrenarà l’11 de desembre al Teatre Conservatori.

A l’Oreneta, enguany, el públic també podrà gaudir dels balls i danses del Grupo Folklórico Caño Gordo de Tarancón, com a grup convidat. Amb una cinquantena de persones, entre el cos de dansa, músics i cantants, serà la segona vegada que visiten Manresa i hi actuen per festa major. La primera va ser l’any 2011 juntament amb el Grup de Danses Baladre de Muro d’Alcoi (Alacant).

El grup manxec es va formar l’any 1980 i, des dels seus orígens, manté la voluntat per la qual es va crear. El principal objectiu és conservar i fer difusió del folklore autòcton de Tarancón a través dels seus balls i cançons, on mostren la seva història i costums.

Per la seva part, l’entitat manresana es va fundar l’any 1947 i en els seus inicis només era un grup de sardanes. No va ser fins al 1953 quan va néixer el grup de Dansa Folklòrica, que actualment és l’esbart i on hi actuen membres de totes les edats. Des de l’any 1986 organitzen per festa major el festival de dansa Oreneta d’Or Ciutat de Manresa amb la voluntat de portar a la ciutat el folklore de diferents comunitats per tal que tothom en fos partícip i ho pogués gaudir i conèixer. S’ha fet de manera interrompuda durant 37 anys i ha comptat amb l’actuació de dos grups de dansa d’arreu de la península com a convidats, però degut als efectes de la pandèmia les darreres dues edicions no va ser possible i aquest any s’ha limitat a un sol grup. «Però segur que serà tan lluït com sempre», destaca Judith Peiron. «Això també ha fet que el nostre cos de dansa tornés als intercanvis amb aquests grups que venen al festival», afegeix Peiron, que és membre i balla des de ben petita seguint la tradició familiar.