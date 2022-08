Els grans banquets funeraris de l’antiga Roma eren inassolibles per les classes populars de l’època i es feien amb menjar de consum diari . És la conclusió a la que ha arribat un estudi realitzat per la Universitat de València (UV), la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).

Contràriament al que s’espera dels pomposos menjars funeraris romans, sembla que la població comuna no feia una gran festa i utilitzava per als banquets els mateixos aliments comuns que durant la vida quotidiana. Aquests aliments eren principalment carn de porc i vedella, seguits de cabra i pollastre. No hi havia gaires aliments exòtics, animals salvatges, ni aliments aquàtics.

A més, la majoria dels enterraments ni tan sols presentaven ofrenes de menjar, ni les seves famílies feien banquets, malgrat que aquests rituals estaven estipulats per llei. «Hem pogut demostrar que la gent comuna no sempre complia la llei pel que fa a les festes funeràries, i quan ho feien, gastaven pocs recursos econòmics en els menjars funeraris», explica Domingo C. Salazar García, autor principal i investigador del CIDEGENT de la UV.

En aquest nou estudi publicat a la revista PLOS ONE, l’equip de recerca investiga els banquets mitjançant l’anàlisi d’isòtops del col·lagen humà i animal, així com estudiant les restes esquelètiques de 100 exemplars humans.