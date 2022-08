La Festa Major de Manresa celebra aquest diumenge alguns dels actes més destacats i esperats d'aquesta edició. Aquest diumenge la imatgeria tornarà a lluir-se, la pirotècnia il·luminarà el cel i la música fins i tot portarà "eufòria" a la ciutat. Et resumim les propostes que no et pots perdre aquest 28 d'agost per hora i localització tant de la Festa Major com de la Festa Major Alternativa.

Festa Major de Manresa 8 h » Sortida de Casa Caritat Toc de matinades 9 h » Complex esportiu El Congost Copa Catalana Infantil de BTT 9.30 i 10.45 h » Parc De Puigterrà Recerca i rastreig amb gossos de Creu Roja 10.30 h » de la plaça Major a la Seu Seguici de la Festa Major 11 h » Col·legiata Basílica de la Seu Missa Solemne. A Continuació, Seguici De La Festa Major, Tronada, Ballada De La Imatgeria A La Plaça Major I Ballada Popular. 12 h » Plana de l’Om Diada castellera De Festa Major 18 i 21 h » Teatre Kursaal (Sala Gran) Per fi sol! Amb Carles Sans De 18 a 21 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies Des De Les 18 h » Jardí Casino Off FM (Electronic Brunch) De 18 a 21 h » Parc de l'Agulla Joguinejar a l'Agulla 19.30 h » Parc de l’Agulla The Penguins-Reggae Per Xics 20 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies: Acció sac 22 h » Parc de l’Agulla Castell de focs 22 h » Passeig de Pere III (2n Tram) Ball de Festa Major 23.30 h » Carrer Sallent Habla de mi en presente i Banda Neon 23.30 h » Plaça Major Hotel Cochambre i DJ Cochambre 23.30 h » Plaça Sant Dòmenec Pedro Da Costa A continuació, DJ Rxs 00.30 h » Plana de l'Om Jan Bonet Trio Festa Major de Manresa 2022: consulta aquí el resum de tots els actes Festa Major Alternativa Plaça Puigmercadal 22:00h » Concert de Dog Teeth (Indie-rock) 23:00h » Actuació bastonera amb Van del Pal 23:30h » Crema de La Falla 00:00h » Concert d’Alérgicas al Polen (Pop) 01:30h » Ninyas del Corro 03:00h » Sessió Petarda (Petardeo, marca de la casa)