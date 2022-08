A les 9 del vespre el Parc de l'Agulla ja fa patxoca i és ple per veure el tradicional castell de focs de la Festa Major. Dins el parc es poden veure cues a davant de les food truck per menjar creps o hamburgueses, venedors ambulants de llaços com el de la Minnie o espases làser de Star Wars... Públic de tota mena, des dels més joves fins als més grans, tot i que la majoria són famílies i molts d'ells són nouvinguts i serà la primera vegada que veuran el piromusical des de "primera fila".

Per arribar-hi molta gent caminant a peu cap al parc. Grupets més o menys nombrosos i, a la gespa del parc, centenars de persones que ja han començat a prendre posicions. El castell de focs és un dels actes més multitudinaris de la Festa Major de Manresa. Segons un recompte que es va fer l'any 2016, hi arriben a passar més de 18.000 persones. Després de dos anys amb un format alternatiu que es va haver de seguir des de casa o a peu de carrer, aquesta activitat eminentment familiar recupera la normalitat en l'edició d'enguany.

Entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre, abans de l'espectacle de focs artificials i música, al parc hi ha el Joguinejar a l'Agulla, amb activitats diverses per a tota la família. A l'entrada del parc hi ha la Creu Roja posant polseres als infants per si es perden poder trucar als seus pares.

A les 10, començarà el piromusical, que tindrà uns 14 minuts de durada i el segell de la pirotècnia Peñarroja, una habitual d'aquest acte a la capital del Bages. De fet, el seu responsable, Pepe Nebot, ha explicat que treballar a Manresa és dels llocs on els agrada més per la relació que fa anys que hi mantenen.

Després del castell de focs, que ha blindat de vehicles el parc de l'Agulla per tal que els protagonistes siguin els vianants que hi van a peu, al carrer de Sallent, a 2/4 de 12 de la nit, on ahir van actuar els Catarres, hi haurà el concert d'Habla de mi en presente, seguits de Banda Neon. A la mateixa hora, a la plaça Major, actuaran Hotel Cochambre i DJ Cochambre i, a Sant Domènec, Pedro Da Costa, el cantant santfruitosenc que ha fet conegut el concurs de TV3 Eufòria. Després, encara continuarà la música amb DJ RXS i, a la Plana de l'Om, a 2/4 d'1 de la matinada, serà el torn de Jan Bonet Trio.