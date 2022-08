Els Catarres omplen de diamants Manresa

Quatre anys després de ser a Manresa presentant Tots els meus principis, Els Catarres van fer parada a la capital bagenca per fer brillar Diamants, la seva darrera proposta discogràfica. Un concert que va aplegar, segons la Policia Local, fins a 8.000 assistents al carrer Sallent de la capital del Bages.

El públic, eminentment juvenil i familiar, estava entregat als osonencs, a qui van rebre amb una important ovació quan, a les 23.10 h, Jan Riera, Èric Vergés i Roser Cruells van encetar l’actuació amb la potència d’Animals, a la qual es va sumar, després d’una salutació a càrrec de Vergés, En peu de guerra i Fins que arribi l’alba. Un intens inici que va fer moure i cantar al públic allí present.

Honestament, va calmar l’ambient festiu que s’havia creat i va servir perquè els membres de la banda realitzessin breus intervencions prèvies a la interpretació de cada tema. Cruells va reivindicar la necessitat de poder gaudir de l’amor de manera lliure abans de puntejar els primers acords de Tokio, mentre que Vergés va clamar a favor de la terra, la llengua i la cultura catalana tot entonant els primers versos de Setge.

La primera gran ovació de la nit, però, va ser per a la ja mítica Invencibles, que va reactivar al públic, que es va atrevir a corejar a ple pulmó aquesta cançó del 2013. Els osonencs van aprofitar l’embranzida per interpretar Un sostre fet d’estrelles, un dels temes més emocionals del darrer àlbum i de la seva trajectòria.

Llavors va arribar l’hora dels clàssics, i és que Rock’n’rol primer, i Tintín i Vull estar amb tu després van ser l’espurna que va extasiar al públic, a més de preparar-lo per a la incombustible Jenifer, que va fer embogir als assistents, i la van cantar amb deliri. A continuació, un mar d’estels va inundar el carrer Sallent d’emotivitat col·lectiva compartida amb Vergés, que va interpretar La Porta del Cel en solitari.

La cirereta del pastís va ser, com no podia ser d’altra manera, Diamants, que va tancar un concert molt especial tant pels artistes com pels assistents. A més es van esmenar els errors acústics que es van viure el 2018, ja que el consistori va instal·lar una torre extra de vuit altaveus entre el públic més allunyat perquè aquest no tornés a tenir dificultats per a gaudir del recital. Aquest any, però, potser es va instal·lar una barra massa petita tenint en compte la quantitat de públic que va assistir a l’esdeveniment, perquè, sobretot abans de començar el concert, les cues per a demanar una beguda ocupaven tot l’ample del carrer Sallent.