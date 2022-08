La Festa Major de Manresa ha tornat a oferir la Diada Castellera, que s'ha celebrat aquest al migdia a la Plana de l’Om i que ha aplegat a gairebé 150 participants entre la Colla Castellera Tirallongues de Manresa i els Castellers de Figueres i de Terrassa, que han estat les colles convidades d’enguany.

La demostració de castells ha començat de manera conjunta amb cinc pilars de 4 (5p4). Al costat dret s'ha situat un pilar de la Colla Castellera de Figueres, amb la camisa lila; al costat esquerre un pilar de la de Terrassa, amb la camisa blau cel; i, al mig, tres pilars del grup manresà, amb la seva característica camisa.

Al llarg de la jornada, els Tirallongues també han carregat un id5d7, 4d7, 3d7, vano5, 5p3 de Canalla i el primer 4d7a de la temporada. Han intentat un 5d7, però ha quedat a un pas de fer-se i, segons Gabriel Giralt, cap de colla, «això vol dir que encara ens falta una mica de feina per fer». I ha animat als membres de la colla presents assenyalant que «tenim el castell a l’abast i seguirem per tornar-lo a portar el més aviat possible».

Per la seva part, els Castellers de Terrassa, han carregat un 3d7, 2d6, 3d6xs, p5 i un 2p4. I la colla figuerenca, un 4d7, 3d7, 4d6a, p5 i un p4.

Els diferents castells i pilars s'han realitzat just al davant de l’Auditori de la Plana de l’Om, fet que ha fet que fos visible des de diferents punts; com per exemple, el començament del carrer del Born, tocant la plaça Sant Domènec. Els que ho han pogut veure sense problemes han estat les desenes de persones que s'han agrupat al llarg de la Plana, amb un públic on principalment hi ha predominat famílies amb nens. Mentre que els adults han volgut immortalitzar cada actuació gravant-la amb el telèfon mòbil, la canalla s’ho ha mirat atentament i amb molt interès.