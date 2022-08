Esclat de gent a la Mostra del Correfoc

Una plaça Major de Manresa plena va rebre, anit, la Mostra del Correfoc de la festa major. Feia dos anys que no s’hi celebrava per culpa de la pandèmia i es va notar que hi havia ganes de viure-la intensament. Tant per part del públic com també del protagonistes, Xàldiga, acompanyats per la Unió Musical del Bages.

Va ser un esclat de foc i de gent i també va servir per acomiadar el membre de Xàldiga que ha interpretat des del 1995 el personatge del Boc, Fede Morenate, que va presentar al seu successor en la tasca de liderar la mostra, Joan Serra. Morenate va rebre una ovació de les bèsties i diables de Xàldiga, i també els aplaudiments del públic. Una pantalla a tocar del passatge de Sant Ignasi Malalt va permetre seguir la celebració, que es va allargar més d’una hora -fins a tres quarts d’11 de la nit-, als que no van poder situar-se més a prop de la rotllana del mig de la plaça on va passar tot. Alguns balcons estaven plens a vessar. Una bona estona abans ja es feia impossible passar per la plaça per la munió de gent que s’hi havia anat aplegant. Després dels tres petards avisant des de deu minuts abans de l’inici de la festa, l’entrada dels tabalers marcant el ritme amb els seus tabals, que duien llums vermells a l’interior, va obrir la Mostra del Correfoc. De seguida, el Boc, des del balcó de l’Ajuntament, es va fer l’amo de la vetllada. Amb la seva veu poderosa va anar presentant les diferents figures. «Us farem tremolar de foc!», va prometre. Van sortir els Histrions amb el so de les esquelles que porten i va sortir el que, a partir d’ara, serà el Boc de la festa, portat pel drac Asmodeu. Ja amb els dos Bocs al balcó de la casa consistorial, va continuar la desfilada de les figures: la Gàrgola, la Víbria, amb la gent seguint el ritme de la música i del ball amb les mans; el Drac... Totes les bèsties duien una estelada. Quan va tocar el torn de ballar plegats al Drac i la Víbria, el Boc va demanar a la gent que encengués els mòbils, que van il·luminar la plaça. Després que esclatés un pastís amb pirotècnica per commemorar els 40 anys del correfoc, va ser el torn de la Mulassa, que va estrenar un ball molt alegre que els presents van aplaudir amb ganes. Amb el nou Boc ensenyat, ja amb la veu poderosa del seu predecessor, van sortir les Fogueres, Fogaines i Moixigans. Començava un in crescendo de foc i de soroll. La baixada del Boc veterà a la plaça amb una tirolina va entusiasmar els assistents. «En voleu més, sí o no?», va cridar. «Voleu més foc?». «Sí!», va respondre la gent. Va sortir el Ceptrot i el Bou i cada vegada la festa de foc va ser més espectacular. Al final, amb tots els protagonistes a la plaça va arribar el moment de l’homenatge a Morenate. La música del correfoc va cloure la vetllada, que va rematar un petit castell de focs. Hi ha qui ja va començar a fer el compte enrere fins al correfoc de demà. A la mateixa plaça Major i a tot el Centre Històric, cada vegada més ple, ahir s’endevinava una nit com les d’abans de la pandèmia.