Els vianants que aquest matí passejaven per la plaça Major han pogut observar com les figures de la imatgeria s’anaven col·locant per donar inici al seguici de Festa Major. D’aquesta manera, els Cavallets de Sant Jordi, Nans, Gegantons, l’Hereu i la Pubilla i els Gegants Nous han fet camí cap a la Basílica de la Seu juntament amb algunes figures del Correfoc, Maria Paéz i Guillem Muñoz, pubilla i hereu de Manresa 2021, i autoritats municipals; com Marc Aloy, alcalde de la ciutat, regidors i membres del consistori. També hi ha participat Quico Sallés, periodista i pregoner d’enguany, els Grallers de l’Agrupació Cultural del Bages i la Cobla Ciutat de Manresa.

Una vegada la comitiva ha arribat a la Seu, s'ha realitzat la plantada de la imatgeria a l’exterior de l’edifici mentre que a l’interior s'ha fet la missa solemne. A continuació tot el seguici s'ha format de nou per tornar a la plaça Major, on la imatgeria ha ofert una demostració de les seves danses i balls. Abans d’això, però, s'ha portat a terme la Tronada Manresana, a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja. Els encarregats d’encendre-la han estat els propis Aloy i Sallés juntament amb Anna Crespo, regidora de Cultura i Festes. Els primers en sortir a plaça han estat els Cavallets de Sant Jordi i l’últim ball ha estat el de l’Àliga, passant per les danses de tres parelles de Nans, els Gegantons, les figures de l’Hereu i la Pubilla, els Gegants Nous i el Lleó. Cada demostració ha anat acompanyada d’un llarg i fort aplaudiment per part dels assistents repartits per tota la plaça i que s’ho miraven atentament. Alguns d’ells anaven amb ventalls, paraigües i barrets per refugiar-se del sol. Al finalitzar la mostra el públic ha tingut l’opció d’unir-se a la ballada popular amb El Rossinyol, La Bolangera i les sardanes Les quatre veus i La Llum que portes dins. Enguany ha estat molt participativa i ha agrupat més balladors que el 2019, l’últim any que es va poder celebrar amb normalitat.