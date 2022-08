El correfoc de Manresa, va saldar-se amb 32 assistències i 7 trasllats a l’hospital de Sant Joan de Déu. Les causes principals van ser cremades i alguna caiguda. Dels traslladats a l’hospital, dues persones van ser per cremades als ulls, tres per cremades a les mans, una per cremades a l’orella i una contusió per caiguda. No hi va haver cap ferit de gravetat.

Tot i el perill de ser ajornat per la pluja, el correfoc va celebrar-se, encara que una hora més tard del previst. Es va fer pràcticament sense canvis tret de la pirotècnia fixa, que no va petar. I amb gent, molta gent que no es va voler perdre un correfoc malgrat la pluja després de dos anys sense per la pandèmia. Festa Major de Manresa 2022: el correfoc fa petar el Barri Antic malgrat la pluja Una hora abans de l’hora prevista va començar a ploure, el que va fer témer que s’hagués de suspendre. Tot i així, a la plaça Major de Manresa, el punt d’arrancada, ja hi començava a haver-hi gent preparada amb barrets i mocadors. Mentrestant els organitzadors, Xàldiga, Protecció Civil i els cossos d’emergència i seguretat es reunien per decidir què fer. Tots estaven pendents del radar del temps. 61 La primera consigna va ser esperar-se fins a l’últim moment, a 2/4 de 10 del vespre que era l’hora prevista per començar. Llavors es va decidir començar una hora més tard, fet que els assistents que esperaven a la plaça Major van rebre amb molta alegria. Així s'ha viscut a les xarxes socials el correfoc de Manresa Les ganes de recuperar la festa del foc van convertir la nit en una jornada memorable en què els diables, dimonis i el bestiari de Xàldiga van omplir els carrers del Barri Antic.