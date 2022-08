Els Cossos Sants van arribar a Manresa avui fa just 650 anys

Avui fa exactament 650 anys, el 30 d’agost del 1372, una processó va traslladar les relíquies de santa Agnès, sant Maurici i sant Fruitós de la parròquia de Sant Fruitós a Manresa, per guardar-les a la Seu amb la idea que li permetessin adquirir l’estatus de catedral. Aquest fet no és anecdòtic. Amb l’arribada dels anomenats Cossos Sants, la festa gran de Manresa es va deixar de celebrar el dia de l’Assumpció de Maria, el 15 d’agost, i es va passar a fer el 30 d’agost per commemorar-ho.

Els Cossos Sants són a la cripta de la Seu, en unes arquetes de plata obra de l’argenter manresà Antic Lloreda, pagades pel noble Galzeran de Grevalosa, senyor de Castellar, tal com va deixar dit en el seu testament el 1582. Van ser fetes l’any 1613 i 1656 per a la veneració de les relíquies en processons i altres solemnitats principals. Des del juliol de l’any passat es poden contemplar de forma permanent en sengles vitrines pagades pels Amics de la Seu a la cripta mentre que, abans, havien estat al museu de la Seu. Si bé el temple gòtic encara s’estava construint, el 1353 ja s’hi va celebrar culte i es va considerar que «havia d’acollir, com era habitual, les relíquies sagrades d’algun sant o santa de renom», explica Joan Arimany i Juventeny, que va oferir una conferència sobre el tema dissabte passat, dins del programa festiu. «Tenint notícia que al veí poble de Sant Fruitós de Bages eren tingudes amb poca reverència les restes de diversos màrtirs, [a Manresa] acordaren demanar que aquestes relíquies fossin traslladades a la Seu», va recollir l’historiador i arxiver Josep Maria Gasol. El 2006, Regió7 es va fer ressò de la troballa feta per l’historiador medievalista barceloní Joan Salvadó, que va recuperar tres documents -tres cartes reials recollides als registres de Cancelleria Reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, a Barcelona- segons les quals els instigadors del trasllat van ser els consellers de la ciutat disposant de la intervenció de la cort del rei Pere III el Cerimoniós i el vist-i-plau del cardenal Guiu del Port, representant directe del Papa. Aleshores, Sant Fruitós depenia del monestir de Sant Benet i els monjos es van oposar a lliurar les relíquies, tot i l’amenaça de penes canòniques. Finalment, per ordre del bisbe, el degà de Manresa i un notari van visitar el poble per inventariar el contingut de l’església; l’endemà les relíquies va viatjar a Manresa en processó. El fet va enrarir la relació de Manresa i Sant Fruitós, fins al punt que la rivalitat entre els dos municipis va prendre forma d’una corranda que els santfruitosencs solien cantar. Diu: «Manresans, lladres, pillos i gormands, que heu robat els Cossos Sants; santa Ignès, sant Frictós, sant Maurici gloriós!». Els manresans els contestaven amb la rèplica: «Forasters, putiners, que els tenieu en galliners...» Considerats l’origen de la festa major de la ciutat La festa patronal de Manresa se celebrava el dia 15 d’agost per la Mare de Déu d’Agost, titular del temple de la Seu, però es va traslladar al 30 d’agost amb la finalitat de commemorar el trasllat de les relíquies dels Cossos Sants des de Sant Fruitós a la Seu de Manresa. De fet, es considera aquest fet com l’origen de la festa major. Fins als anys 80 del segle XX els dies centrals eren el 30 i 31 d’agost, fins que l’Ajuntament va decidir traslladar-los al cap de setmana del darrer diumenge del mes d’agost per tal de garantir que la celebració tingués lloc sempre en cap de setmana.