Concerts, cercaviles, visites, balls de gegants... Més d'un centenar de propostes en més d'una trentena d'espais han format el programa de la Festa Major de Manresa 2022, que enguany va arrencar el 20 d'agost amb la Trobada de bateries i sense el popular correaigua, suspès per sequera, i ha finalitzat aquest dilluns amb un Correfoc concorregut i el Ball de Festa Major. Després de dues edicions en les quals no es van poder gaudir de tots els actes a causa de la pandèmia, la festa Major d'enguany ha estat molt esperada per tots els manresans i manresanes. I de tots els actes programats, n'hi ha hagut una sèrie que han destacat entre tota l'oferta. T'expliquem quins són i com s'han viscut.