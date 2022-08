L’Hospital de Sant Andreu de Manresa no té cap persona ingressada a causa de la covid. Segons dades d’aquest dimarts de la fundació assistencial, la unitat d’aïllament és buida. Ha passat a ser una zona neta que es tornarà a convertir en unitat aïllada en el moment que ingressin nous casos. La darrera setmana no hi ha hagut cap defunció.

A la Fundació Althaia hi ha sis persones ingressades, tres més que no pas la setmana passada. Cap d’elles a l’UCI. Una persona ha mort les darreres hores a causa de la malaltia.

Als hospitals de Manresa hi havia la setmana passada cinc persones ingressades per covid. Tres a Althaia i dues a Sant Andreu. Hi va haver tres decessos per coronavirus. Dos a Althaia i un a Sant Andreu.

Cal remuntar-se al passat 12 d’abril per trobar una situació igual que ara. Hi havia sis ingressats, tots ells, també, a Althaia.

Al conjunt de la Catalunya central, Atenció Primària ha detectat 256 positius per covid l’última setmana, la que va del 22 al 28 d’agost. Són deu persones més que no pas la setmana anterior. Tot i així el descens és significatiu tenint en compte, per exemple, que entre l’última setmana de juny i la primera de juliol es van diagnosticar més de 3.300 casos. D’això tan sols fa un mes.

A partir d’aleshores el descens va començar a ser acusat fins que l’última setmana de juliol es va baixar dels mil positius. Són dades del departament de Salut referents a la regió sanitària central, que engloba les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona.