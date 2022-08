El manresà Josep Vives és nomenat delegat del Govern de Catalunya al Con Sud

El Govern ha aprovat nomenar el manresà Josep Vives i Portell com a nou delegat al Con Sud per a un mandat de quatre anys. Vives ha estat seleccionat després d’haver participat en el concurs convocat pel Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per cobrir aquesta plaça, de la mateixa manera que s’ha fet amb els darrers delegats i delegades del Govern, amb un jurat integrat per un grup d’experts en l’àmbit internacional i de recursos humans del departament.

La Delegació que encapçalarà Vives va canviar el passat mes de maig de nom, de Delegació del Govern a l’Argentina a Delegació del Govern al Con Sud, i representa institucionalment el Govern a l’Argentina, al Paraguai, a l’Uruguai i a Xile. La seu d’aquesta oficina està situada a la capital argentina, Buenos Aires. Properament també s’obrirà una nova delegació al continent americà, al Brasil, en el marc de l’estratègia Més Catalunya al món impulsada per la consellera Victòria Alsina. Se sumarà també a les delegacions que el Govern compta al continent americà: als Estats Units i el Canadà, a Mèxic i al Con Sud. Josep Vives (1965) és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i és membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa des de 1990. El seu nom va vinculat al món de l’esport, on ha exercit com a portaveu del Futbol Club Barcelona i com a responsable de Comunicació de l’Àrea Social i la Fundació Barça entre els anys 2015 i 2021. També ha estat el president executiu del Bàsquet Manresa (2002-2015), club del qual actualment és membre del Consell d’Administració i el president de la seva fundació, la Fundació Foment del Bàsquet. En l’àmbit acadèmic, el des d’ara delegat del Govern al Con Sud dirigeix el Màster de Comunicació Esportiva de la Universitat Internacional de Catalunya i és professor a Barcelona Activa. També ha estat conferenciant i ponent a diverses universitats catalanes. A més a més, des dels inicis de la seva trajectòria professional ha treballat en mitjans de comunicació com a periodista, tertulià i comentarista polític i esportiu en diversos canals de televisió i emissores de ràdio catalanes (a Catalunya Ràdio va formar part de la redacció d’Esports). En l’àmbit polític, va ser regidor a l’Ajuntament de Manresa (1999-2008) i ha estat candidat al Senat (2011) i al Parlament de Catalunya (2012). Vives va quedar finalista per ser el gerent de l'Ajuntament de Manresa, càrrec que finalment va recaure en la barcelonina Iolanda Garcia i Llanta.