El públic familiar s’acomiada de la Festa Major de Manresa amb la música de Xiula

El darrer dia de la festa major no va oblidar el públic familiar, que va omplir de gom a gom la plaça de Sant Domènec per seguir l’actuació de Xiula que, amb el títol de Big Chicken, van oferir música familiar amb jocs i balls i cançons amb títols tan suggeridors com Verdura i Peix, Polls i Sucre.

El grup va omplir la plaça Sant Domènec d'infants de totes les edats que van poder passar una estona amb amenitzada amb jocs, balls i confeti. L'espectacle, que va dur-se a terme a les 19 h, permetre posar punt i final a nou dies de festa en què hi ha hagut propostes per a totes les edats.