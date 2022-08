L’ascensor de l’aparcament de la Reforma fa pena. Hi ha restes d’un vidre trencat dels que folren la instal·lació des de fa més de dos mesos i mig, i guixades per tot arreu, incloent-hi els cartells que informen de cadascuna de les parades. A banda d’utilitzar-lo els usuaris de l’aparcament, és l’elevador que fan servir els turistes que arriben a aquest pàrquing per acostar-se fins a la basílica de la Seu.

Actualment, l’ascensor està fora de servei, tal com informa un cartell que Eysa, l’empresa que té la concessió administrativa de l’aparcament i, també, de l’ascensor, del qual n’ha de fer el manteniment, ha col·locat a la porta d’entrada a l’ascensor des de l’accés per la part baixa de la plaça de la Reforma. El novembre del 2014 va passar a dir-se aparcament La Seu-Centre per destacar la seva proximitat amb el centre històric i comercial de la ciutat.

Un tema recurrent

Les bretolades en aquest ascensor són un tema recurrent. Temps enrere (vegeu edició del 8 d’agost del 2019), Regió7 ja va explicar que, per agafar-lo, calia tenir molt estómac perquè hi havia orins a l’entrada des de l’aparcament i també a l’interior de l’ascensor. Ara, també fa pena per fora. Tot és ple de guixades: portes, estructura de ferro forjat i vidres, un dels quals brilla per la seva absència. Les restes encara es poden veure escampades a la base d’on anava. Aquest vidre es va trencar el segon cap de setmana de juny i encara no ha estat reposat per Eysa.

A banda del tema de la manca de manteniment, pujar a l’ascensor La Seu-Centre genera força inseguretat pel mal ambient que hi ha sovint al seu entorn.