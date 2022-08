Òmnium organitza a Manresa, aquest dijous, dia 1 de setembre, un acte per continuar denunciant el Catalangate i la impunitat de què, de moment, gaudeixen els seus responsables. Hi participaran Xavier Antich, president d’Òmnium, David Casellas, advocat, Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, i la manresana Sílvia Sanfeliu, dramaturga i represaliada. L’acte es farà a les 7 de la tarda, a l’Espai Òmnium (carrer de Sobrerroca, 38), i serà moderat per Nati Adell, periodista.

El Catalangate, recorden les fonts de l'entitat, "és el cas de ciberespionatge il·legal més gran que s’ha descobert, amb 65 casos confirmats de l’independentisme, contra la societat civil, polítics, activistes, advocats i periodistes, un escàndol mundial que confirma la democràcia defectuosa de l’Estat espanyol. Res no pot continuar igual després de l’informe de Citizen Lab, verificat per Amnistia Internacional". A l’acte de Manresa s’analitzaran com funcionen els programes informàtics utilitzats per espiar independentistes, les violacions de drets humans que comporta l’espionatge il·legal i les conseqüències a nivell mundial que pot tenir aquest cas.