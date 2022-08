Només les dues places que tenien un espai per posar-se a cobert, la plaça Major i la del Mercat, han pogut mantenir l'activitat aquest dimecres a la tarda en la 20a Setmana de Jocs al Carrer. La resta, tal com ha informat Ignasi Muncunill, responsable del CAE, han hagut de plegar per culpa de la pluja durant una mitja hora. Són la de Sant Domènec, la de la Mel, la Plana de l'Om, la d'Europa, i la de Sant Ignasi Malalt.

El CAE, organitzadors de la Setmana de Jocs al Carrer, que va començar ahir amb jocs de fusta a la plaça de Sant Domènec i que avui ja havia d'agafar velocitat de creuer amb activitats en set places, han estat pendents de les previsions del temps, que indicaven algun ruixat cap a les 7. Pels volts de les 6, però, ha començat a ploure i això els ha obligat a maniobrar. S'ha mantingut activa la plaça Major i la del Mercat, mentre que les altres han anat plegant fins cap a 2/4 de 7. A 2/4 de 8 del vespre, a l'auditori de la Plana de l'Om, es manté l'activitat "....Amb les paraules", a càrrec de Màrius. Serra. Els jocs a les places s'hi estaran encara els dies 1, 2 i 3 de setembre, de manera que les persones que avui s'han quedat amb les ganes tenen marge per anar-hi.