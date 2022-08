Més de 100.000 persones adquireixen abonaments gratuïts per Rodalies

Els usuaris de Rodalies de Catalunya han adquirit fins a 102.971 abonaments gratuïts des del 24 d'agost i fins aquest dimecres, segons les dades de la Delegació del Govern a Catalunya. Pel que fa a Mitja Distància, a Catalunya ja tenen l'abonament fins a 17.702 persones, de les quals 6.408 de Tarragona, 5.777 de Girona, 4.793 de Barcelona i 724 de Lleida. Al conjunt de l'Estat, en total s'han expedit més de 378.000 títols bonificats, 292.939 de Rodalies i 85.491 de Mitja Distància. Els abonaments seran vàlids a partir d'aquest dijous i fins al 31 de desembre. Per adquirir els abonaments cal registrar-se a la pàgina web de Renfe i dipositar una fiança de 10 euros per a Rodalies i de 20 euros per Mitja Distància.