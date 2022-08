La Víbria, la Mulassa i el Drac podrien ballar l’any vinent amb la imatgeria

L’any que bé hi podria haver una novetat important a la festa major. Un dels actes més tradicionals, la ballada de la imatgeria de diumenge al migdia, podria afegir als gegants, nans, lleó, àguila i demés figures que surten a ballar al mig de la plaça Major, les tres bèsties del correfoc que tenen música i ball: la Mulassa, la Víbria i el Drac. Fins aquest any, tot i formar part del seguici i de la plantada de la imatgeria, a l’hora de ballar, aquestes tres figures no surten.

Julià Navarro, cap de la Mulassa, explicava ahir que, enguany, un problema a l’hora de comunicar-ho a l’Ajuntament per incloure-les en la ballada, que no es va fer com calia, va impedir que la Mulassa, la Víbria i el Drac sortissin a plaça. La Mulassa va estrenar música i ball per la Refesta del Camí Ignasià, el mes passat. Ara que les tres tenen ball i música, Xàldiga, que les custodia, confia que podran sortir a ballar. Mentre que el Drac i la Víbria ja tenen les seves respectives músiques amb la partitura arranjada per cobla, la de la Mulassa s’haurà de fer per tal que la pugui tocar la Cobla Cutat de Manresa. A banda de la Refesta, la Mulassa, una figura que va aparèixer al correfoc l’any 1985 com a recuperació d’un altre element de la imatgeria històrica de Manresa, va presentar el seu ball a la Mostra del Correfoc, on va ser molt aplaudida pel públic assistent, que va omplir la plaça de gom a gom.