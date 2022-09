Els estancs de Manresa encara no disposen de la T-10 bonificada en el primer dia de descomptes al transport públic

Des d'avui, i fins que acabi aquest any 2022, viatjar en transport públic és més barat, i també ho és en el de Manresa. Tot i això, els usuaris que volien aconseguir un dels abonaments més utilitzats com és la T-10 han tingut més dificultats per aconseguir les noves targetes bonificades ja que els estancs de la ciutat encara no en tenen. Així, la majoria d'usuaris d'aquestes targetes han optar per anar-les a comprar a l'estació d'autobusos de Manresa, que és l'únic dels establiments consultats que en disposava.

Cinc estancs consultats per Regió7 expliquen que des que van retornar les antigues T-10 no n'han pogut vendre cap a l'espera de rebre les noves però aquestes no arribaran fins que els seus distribuïdors les portin i això depèn de cada establiment. Tot i això destaquen que la demanda per aquest tipus de targetes s'ha incrementat avui degut al descompte i que molts clients han demanat si ja les podien obtenir. En aquest sentit la T-10 ha passat de valdre 9,10 euros a 6,35. Per altra banda, fonts de l'estació d'autobusos de Manresa han explicat a aquest diari que la demanda per aquest tipus d'abonaments ha crescut avui i això s'ha notat amb el flux continu de gent que ha anat passant pel mostrador durant el matí per comprar-los o simplement per demanar informació. En el cas dels abonaments de Renfe o dels trajectes de mitjana distància, durant el matí també ha crescut l'afluència a les màquines expenedores. La majoria d'usuaris eren persones joves que utilitzen sovint el transport públic i volen aprofitar aquest descompte però també hi ha antics usuaris de línies d'autobús de mitja o llarga distància o dels Ferrocarrils de la Generalitat que han decidit obtenir un dels abonaments de Rodalies per poder viatjar de forma gratuïta.