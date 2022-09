Un debat recurrent de cada estiu que cal afrontar aviat, diu Aloy

L’escassa, per no dir escassísima, oferta de piscines d’estiu públiques a Manresa genera cada estiu un debat que ja és recorrent. També aquest any.

En un article d’opinió publicat a aquest diari el passat 9 d’agost, en plena onada de calor, i signat pel regidor de l’Ajuntament de Manresa per Fem Manresa Jordi Trapé, hi tornava a insistir. Assegurava que «no és lògic ni just que Manresa disposi d’uns equipaments entre 5 i 20 vegades inferiors per capita als d’altres municipis de la comarca».

Trapé recomanava explorar opcions. I n’apuntava algunes com per exemple aprofitar el projecte de Fàbrica Nova per ampliar les actuals piscines municipals Manel Estiarte Duocastella amb un accés propi per a les persones que no siguin socis del club i amb un sentit més lúdic que no pas esportiu com fins ara. Trapé també va suggerir aprofitar que el Club Tennis Manresa no viu el seu millor moment per obrir les piscines a la ciutadania. I no oblida el projecte de l’Agulla.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, es va referir a aquest debat dient que la ciutat l’ha d’afrontar, i que ben aviat caldrà prendre alguna decisió.