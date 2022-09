Són algunes de les propostes que inclou l'enquesta sobre igualat que ha posat en marxa avui dijous Decidim, la plataforma de participació ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. L'objectiu és que la ciutadania pugui expressar les seves percepcions i propostes entorn de les polítiques feministes i la igualtat de gènere a la ciutat. Servirà per nodrir la diagnosi del tercer Pla d’Igualtat de Gènere del consistori, que duu a terme la Regidoria de Feminismes i LGTBI. El document ha de recollir les accions a dur a terme en els propers quatre anys per a impulsar les polítiques d’igualtat de gènere municipals i afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat.

L’enquesta iniciada avui, que estarà oberta fins al 19 de setembre, forma part de la primera fase de diagnosi, que permetrà copsar la situació actual de la ciutat en aquesta matèria. Dins d’aquesta primera fase, s’ha realitzat un anàlisi de diversos documents i recollida de dades, així com també l’avaluació del Pla d’Igualtat actual, de la qual cal destacar que s’han implementat el 92% de les accions previstes, mentre que el 8% restant són accions que estan en procés de desenvolupament.

Entre les accions destacades que s’han tirat endavant hi ha la formació en polítiques d’Igualtat i de Gènere i dels drets del col·lectiu LGTBI al personal municipal; la campanya per impulsar un llenguatge no sexista ni androcèntric; la prevenció de la violència masclista entre el col·lectiu jove; el treball de coeducació als centres educatius de primària i secundària i als moviments de lleure; el treball sobre les noves masculinitats en els homes; el reconeixement dels treballs de cura i la no precarització de les feines eminentment femenines; l’elaboració del Protocol d’abordatge de les violències sexuals a les festes populars i espais públics d’oci nocturn de Manresa, l’elaboració del Protocol de les violències sexuals a Manresa i al Bages, o el reconeixement del Consell Municipal de la Dona, entre altres.

Objectius del tercer pla

Per al tercer Pla, la Regidoria de Feminismes i LGTBI s’ha marcat principis rectors sobre els quals es fonamentarà i guiarà l’acció de l’Ajuntament de Manresa en matèria d’Igualtat de Gènere durant els propers quatre anys, entre els quals destaca l’economia feminista, la transversalitat de gènere, la interseccionalitat i la participació.

En aquest sentit, serà imprescindible abordar el model econòmic i la crítica des del feminisme, amb l’objectiu de plantejar actuacions adreçades a visibilitzar al treball reproductiu i posar al centre la vida i l’ètica de les cures. També treballar per incorporar la transversalitat de gènere a totes les àrees de l’Ajuntament, amb especial atenció a la interseccionalitat, que s’incorpora en aquest tercer Pla. I continuar el foment de la participació en l’elaboració i seguiment del nou document.

Recollida de propostes

Un cop tancada la diagnosi, s’encetarà la segona fase, centrada en la recollida de propostes, que arribaran del personal tècnic de l’Ajuntament, del Consell Municipal de la Dona, d’entitats, associacions i de centres escolars, entre altres. També es realitzaran focus groups i es farà una sessió oberta a tota la ciutadania.

L’enquesta es pot realitzar en aquest enllaç.