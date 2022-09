Èxode de manresans a les piscines dels municipis veïns durant l’estiu

Aquesta temporada d’estiu s’ha repetit l’èxode de manresans a les piscines dels municipis de la vora. Aquest fenomen es dona cada any perquè a la capital del Bages no hi ha cap piscina pública d’estiu, tan sols l’exterior de piscines municipals de Manresa, integrada en el complex esportiu.

Els preus de les entrades i els abonaments són el segon gran motiu que porta als manresans a marxar de la ciutat per anar a la piscina. Un abonament per la temporada d’estiu a les piscines municipals de Manresa val 110 euros per les persones adultes. Aquest preu s’explica perquè l’abonament dona accés a totes les instal·lacions, incloent-hi la piscina coberta i el gimnàs. Els abonaments de tota la temporada d’estiu a altres piscines de municipis properes a Manresa ronden els 70 euros de mitjana per una persona adulta.

El preu de les entrades puntuals a Manresa, només per accedir a la piscina, és de 7,20 per adults, superior a altres piscines perquè inclou la participació en totes les activitats aquàtiques dirigides. A més a més les piscines municipals de Manresa són un espai més enfocat a les activitats esportives.

A la de de Sant Joan de Vilatorrada, un 30% dels abonats, aproximadament, són persones de fora del municipi. No hi ha dades oficials, però l’encarregat de fer els tiquets i els abonaments assegura que hi va molta gent de Manresa. Un dels motius és la bona combinació que hi ha per arribar-hi amb transport públic. «Hi ha un autobús cada vint minuts i està molt bé per tota la gent que ve de Manresa. La majoria fa servir aquesta opció. Molts es fan l’abonament de tota la temporada perquè els hi surt millor de preu», assegura.

L’entrada dels adults a la piscina de Sant Joan un dia festiu costa sis euros si no es té abonament, que ronda els seixanta euros per tota la temporada d’estiu. A més, responsables del complex destaquen que no es té en compte l’origen dels banyistes per determinar el preu de l’entrada.

A la piscina de Sant Fruitós, més de la meitat dels abonats són manresans, segons la responsable que s’encarrega de cobrar les entrades i validar els carnets a l’entrada. Igual que en el cas de Sant Joan, la majoria de persones que hi van de forma regular tenen un abonament que els permet entrar un nombre il·limitat de vegades al llarg de tota la temporada. És l’opció que surt més a compte.

Un dels motius principals pels quals la gent escull anar a la piscina de Sant Fruitós és el preu. «Tenim uns preus molt competitius en comparació amb altres pobles. És normal que la gent d’altres llocs vingui aquí», expliquen a l’equipament. Pels adults aquest preu és de 85 euros. A més, els infants menors de cinc anys i els jubilats tenen el carnet gratuïtament. Segons fonts municipals, «això no es fa a altres piscines i la gent ho agraeix molt».

A Navarcles, la situació és similar a la de Sant Fruitós. Molta gent ve de fora del municipi, però l’organització no ho té comptabilitzat amb dades. Segons el responsable de la piscina municipal, cada estiu hi ha més o menys la mateixa gent i molts venen de Manresa perquè a la piscina hi ha un ambient molt lúdic i familiar.

A Sant Vicenç de Castellet, la majoria dels abonats a les piscines municipals són del poble. Tanmateix, moltes de les persones que hi van de forma esporàdica els caps de setmana, són manresans que compren entrada.