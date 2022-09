Infants de Manresa descobreixen jocs nous en set places de la ciutat

«Està molt bé que facin activitats per als nens. Així poden experimentar amb joguines que no tenen a casa ni als parcs», assegurava Montse Ardèvol, una mare que ahir va anar a passar una bona estona a la Setmana dels Jocs al Carrer amb els seus fills.

Entre les propostes presentades enguany pel CAE hi ha una mica de tot: tradicionals, de taula, de punteria... Com a novetat, s’ha estrenat la plaça de Sant Ignasi Malalt, amb jocs tradicionals com la baldufa. «L’objectiu és que les noves generacions els coneguin i puguin gaudir-los com fa 500 anys», declarava una integrant del CAE. Una altra explicava que és molt interessant que «juguem als mateixos jocs que sant Ignasi» cinc segles després.

Tot i que la pluja de primera hora de la tarda va sembrar la incertesa entre organitzadors i assistents, a 2/4 de 7 totes les places ja ho tenien tot a punt per reprendre la jornada de jocs.

En ple xàfec, Mireia Ventura estava jugant amb els seus dos fills sota la carpa instal·lada a la plaça del Puigmercadal. L’Àurea té 11 anys i en Garau, 4. Malgrat la diferència d’edats, van poder compartir els jocs sensorials que es fan en aquest espai com classificar llegums barrejats en un pot.

En Marc és un manresà d’11 anys que ja ha estat en moltes edicions de la setmana de jocs al carrer. «Sempre m’ho passo molt bé perquè són jocs molt originals», declarava ahir, després de fer una de les activitats de malabars a la plaça d’Europa, que s’han organitzat conjuntament amb La Crica. Allà també hi havia jocs d’equilibris inspirats en el circ.

Als jocs de taula de Sant Domènec alguns infants -i adults- ja van anar-hi amb una idea de quins jocs volien, però la majoria es deixava aconsellar pels membres del CAE, que explicaven les normes a tothom qui no sàpigues jugar.

A la Plana de l’Om va haver-hi molt poques explicacions perquè tothom més o menys sabia jugar als jocs que hi havia en aquest espai. El motiu és que allà s’hi van col·locar els més tradicionals, com el Domino, l’Oca o el Parxís.

La Marta i el Jan són dos germans manresans de 14 i 10 anys que van anar als jocs al carrer amb la seva àvia Josefina. Al principi, la Marta no estava entusiasmada amb la idea, però va acabar confessant que els jocs de punteria de la placeta de la Mel li havien agradat. Per la seva banda, en Jan declarava que el que més va gaudir van ser els de Sant Domènec, «perquè has de pensar molt».

A la placeta de la Mel les activitats de llançament es van fer amb la col·laboració de la Ludoteca Ludugurus, el local de la qual va servir com a refugi durant la pluja. A part de les tradicionals bitlles, hi havia jocs de punteria més elaborats, com el que es basava en introduir fitxes per diferents ranures per guanyar i arribar a una puntuació determinada.

«Molt bona iniciativa»

A la plaça Major hi havia els jocs infantils, enfocats per a nens i nenes fins als 5 anys. Allà hi havia en Pol, que en té 4. Tots els jocs li van semblar divertits i assegurava que l’endemà tornaria per ensenyar-los als seus avis. La Maria és la seva mare i explicava que és el primer any que s’acostaven als jocs al carrer i ho va trobar «molt bona iniciativa».