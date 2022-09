La municipal de Manresa ven més entrades que l’any 2019

Les piscines municipals de Manresa han recuperat les vendes de tiquets per entrades puntuals després de dos estius que van estar marcats per les restriccions per la pandèmia.

Fins al 30 d’agost d’aquest any s’havien venut 4.010 tiquets per accedir a la piscina exterior, 46 més que en tota la temporada del 2019. És la millor xifra assolida des del 2018. El 2021 es va percebre una recuperació respecte a l’any anterior. Es van vendre 1.487 entrades més. Tanmateix la millora de les xifres prepandèmia ha arribat aquesta temporada amb una diferència de 1.306 tiquets més dels que es van vendre respectel’estiu passat. Tot i que l’afluència d’usuaris esporàdics ha millorat, piscines de Manresa és un equipament principalment esportiu. Segons explica l’empresa gestora, Aigües de Manresa, hi ha hagut diverses propostes amb l’objectiu d’ampliar i fer més lúdica la piscina exterior, però mai no s’han arribat a concretar en res. A la piscina es col·loquen els carrils per fer natació en funció del que necessitin o demanin els usuaris. Les piscines de Manresa són un equipament municipal públic que gestiona la també empresa pública Aigües de Manresa. Declaren que estan a disposició del consistori per estudiar conjuntament totes les propostes que permetin una millora de l’espai.