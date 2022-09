El Bus a Barcelona farà un servei d'anada i un de tornada amb parada a l'hospital de Manresa

El servei de bus de Manresa a Barcelona introdueix dos viatges, un de Barcelona a Manresa i un de Manresa a Barcelona, amb una nova parada davant de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El canvi es farà a partir de dilluns i suposarà una variació en els horaris. La nova parada és una resposta a una petició que va rebre el departament de Vice-presidència per part d'Althaia, gestona de l'hospital, que volia oferir aquest servei de transport públic al seu personal sanitari resident a Barcelona.

Ahir i avui ja s'ha pogut veure el bus a l'entorn de l'hospital Sant Joan de Déu, perquè s'han fet dos primers viatges de prova. A partir de dilluns, el bus que sortia de Barcelona a le 6.30 del matí avança l'hora de partida un quart, i sortirà a les 6.15h. Aquest bus entrarà a Manresa per l'hospital, on farà la primera parada, i després seguirà cap a Valldaura i l'Estació del Bus, com fa habitualment. L'hora prevista d'arribar a l'hospital és a les 7.30h del matí.

A la tarda, el bus que ara sortia a les 16.30h avança també l'inici del trajecte a les 15.45h. A les 15.45 surt de l'Estació del Bus i a les 16.00 és previst que s'aturi a l'hospital de Sant Joan de Déu. En principi, el bus s'atura a les parades habituals.