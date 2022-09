El mes passat, el Govern d’Espanya va aprovar el Pla d'estalvi i gestió energètica en climatització, un Reial decret llei que inclou diverses mesures que afecten el petit comerç. Entre les propostes, hi ha la que obliga les botigues a disposar de portes amb tancament automàtic als locals abans del 30 de setembre.

D'ençà de la seva elecció com a candidat, Ramon Bacardit, alcaldable a Manresa de Junts, ha recorregut diferents espais de la capital del Bages. Fa notar que en les últimes setmanes molts comerciants de la ciutat li han traslladat la seva preocupació i enuig pel que fa a aquesta nova mesura i a la situació actual. Després d’escoltar-los, demana al govern de la ciutat obrir una convocatòria d’ajudes per als comerciants de Manresa afectats per tal de poder fer front econòmicament a les esmentades noves mesures aprovades dins el nou pla d’estalvi energètic.

“El petit comerç ha patit molt durant aquests últims anys, ha hagut de superar els obstacles de la pandèmia i molts d'ells es poden haver endeutat amb crèdits ICO. Ara, a sobre, el Govern d’Espanya planteja mesures que els obliguen a fer inversions importants en un termini de només dos mesos", ha manifestat. Hi ha afegit que "Junts per Manresa i jo com a alcaldable de Junts demanem al govern de la ciutat que obri una línia de crèdits i ajudes per als comerços afectats per la mesura. El petit comerç es defensa des del carrer, des de la base, al seu costat”, ha apuntat.