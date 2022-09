Les millores i construcció d'equipaments d'escoles i instituts de cara al nou curs han costat 286.000 euros a l'Ajuntament de Manresa. L'actuació més destacada ha estat la construcció de la nova pista poliesportiva de l'Escola Les Bases, que ha finalitzat obres aquest estiu i que ha tingut una inversió de 117.000 euros.

La nova pista de l'Escola Les Bases permet que el centre disposi per primera vegada d'un equipament d'aquest tipus, l'ús del qual, a més, es podrà ampliar per a les activitats esportives extraescolars. Aquesta setmana, el regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, i el regidor d'Esports, Antoni Massegú Calveras, han visitat la instal·lació juntament amb l'equip directiu de l'Escola Les Bases.

A banda, aquest estiu, aprofitant les vacances escolars, el consistori ha invertit 169.000 euros en total en reformes en diversos centres educatius de la ciutat. Un dels treballs més destacats ha estat a l'Escola Serra Húnter, amb diverses millores, com ara la reparació de la lluerna, la substitució de les fustes de terra dels porxos de l'edifici d'Educació Infantil i la reparació del guix dels sostres de la segona planta. També s'han repintant parets, sostres i portes de la mateixa planta.

D'altra banda, a l'Escola Ítaca, s'ha fet un nou accés des del carrer Sant Cristòfol. També s'han pintat diversos espais interiors a l'Escola Sant Ignasi (on també s'han fet actuacions al pati), i s'han realitzat tancaments exteriors a l'Escola Muntanya del Drac, entre d'altres. Les actuacions de l'Ajuntament també han inclòs altres treballs de manteniment en els edificis i en instal·lacions exteriors.

Més d'11.000 alumnes inicien el curs la setmana vinent a Manresa

El curs escolar 2022-23, que arrenca dilluns, s'inicia de nou amb més d'11.000 alumnes en els 27 centres educatius de la ciutat que imparteixen d'I3 a 4t ESO. El regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili i Prat, destaca que "és el primer curs que comença amb normalitat després de la pandèmia, la qual cosa ens satisfà absolutament" i desitja un bon inici de curs a tota la comunitat educativa.

A data d'avui, i en procés d'assignació de plaça per l'alumnat que va arribar a la ciutat un cop finalitzat el curs i durant l'estiu, es preveu iniciar el curs amb un lleuger increment respecte de l'inici del curs anterior: 2.096 alumnes a Educació Infantil, 5.004 alumnes a Educació Primària; i 3.990 alumnes a ESO. En la línia dels darrers cursos es constata una lleugera disminució a Educació Infantil i un creixement d'alumnat a ESO, la mateixa tendència que es registra a la resta de Catalunya.

Tot i la disminució d'alumnat a educació infantil (principalment a I3), el nombre de grups a la ciutat es manté estable, cosa que comportarà una reducció de les ràtios en aquest nivell d'escolarització. Aquestes xifres són provisionals i es preveu un increment de l'alumnat com a resultat de la demanda que vagi rebent l'Oficina Municipal d'Educació (OME). Des d'aquest dijous, l'OME atén presencialment totes aquelles famílies que sol·liciten escolaritzar els fills i filles en escoles i instituts de la ciutat.

Respecte el curs passat, i per tal de donar resposta a la necessitat de places escolars a la ciutat, per aquest proper curs ha calgut incrementar grups ens els següents nivells intermitjos: 4t i 5è de primària i 1r i 3r d'ESO.

Per primera vegada, el nou curs escolar arrenca amb la gratuïtat de l'escolarització a I2. A Manresa, això significa un total de 358 places d'I2 gratuïtes a la ciutat, 160 de les quals en llars d'infants municipals i 198 en llars d'infants de la Generalitat.

Nou procés de preinscripció a les llars d'infants públiques de Manresa

A partir del 5 de setembre de 2022 s'obre un segon període per presentar sol·licituds per les llars d'infants públiques de Manresa. Les famílies que no van presentar sol·licitud dins el termini habitual, i vulguin optar per l'escolarització dels seus fills i filles, podran sol·licitar ara plaça. Aquesta petició passarà a formar part d'una segona llista d'espera que quedarà oberta fins a mitjans d'abril de 2023. Es pot realitzar sol·licitud per aquells infants nascuts entre l'1 de gener de 2020 i el 10 de juny de 2022.

Manresa disposa de 8 llars d'infants públiques: 5 llars d'infants municipals (L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i 3 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta). Tal com ha anunciat la Generalitat de Catalunya, el curs d'I2 és gratuït a les llars d'infants públiques. Aquesta gratuïtat serà del servei lectiu. El servei de menjador i els serveis complementaris tindran el mateix cost que en els altres nivells lectius d'I0 i I1 i hauran de ser assumits per les famílies. Les sol·licituds a qualsevol de les llars d'infants públiques es podran fer de manera telemàtica o presencial.

Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera telemàtica, hauran de fer la sol·licitud del 5 a l'11 de setembre a través d'aquest enllaç. Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l'aplicació de preinscripció.

D'altra banda, aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció serà del 6 al 8 de setembre a la Secció d'Ensenyament (Carretera de Vic, 16) de de 9 a 13:30 h. En aquest cas, caldrà concertar cita prèvia de l'1 al 6 de setembre a través de la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 938752485. Per aquesta via cal portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit. Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció al web municipal.