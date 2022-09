El candidat a l’alcaldia de Manresa per Junts, Ramon Bacardit, ha demanat al govern de la ciutat que obri una convocatòria d’ajudes al petit comerç per poder fer front econòmicament a les mesures que han d’aplicar per complir amb el pla d’estalvi energètic decretat per l’executiu espanyol. És el cas, per exemple, de la instal·lació de portes automàtiques, que cal posar abans del pròxim 30 de setembre.

Segons Bacardit, és una de les preocupacions que li han traslladat comerciants de la ciutat. El candidat a l’alcaldia ha assegurat que «el petit comerç ha patit molt durant aquests últims anys. ha hagut de superar de la pandèmia i molts d’ells es poden haver endeutat amb crèdits ICO. Ara, a sobre, el govern d’Espanya es planteja mesures que els obliguen a fer inversions importants». Segons el candidat, el comerç s’ha de defensar des del carrer, la base i sent «al seu costat».