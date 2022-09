El nou escape city manresà «Virus!» busca antídots per salvar la Séquia

L’aigua de la Sèquia està enverinada. Un mag malvat hi ha abocat un virus i només se’l pot aturar amb l’ajuda de tots els manresans, que han de trobar-ne els antídots. Així comença l’escape cityVirus!, estrenat enguany a Manresa per la 20a Setmana dels Jocs al Carrer.

Aquesta proposta inèdita substitueix la tradicional gimcana per un joc virtual, amb la tecnologia com a eina vehicular. A més de ser una activitat lúdica, aquest escape city vol redescobrir els racons amb més història de la ciutat. El projecte l’ha desenvolupat l’empresa manresana Gaudire, buscant portar el format dels escape rooms a una dimensió més participativa, competitiva i social.

Per a jugar, només cal un dispositiu mòbil amb el qual, a través de l’aplicació Track, es pot seguir un mapa amb geolocalitzacions repartides per tot el centre històric. En arribar a cadascuna, s’hi activa una pregunta relacionada amb Manresa i els seus monuments o tradicions. Hi ha quatre respostes possibles i només una de correcta. En cas d’encertar-la, es guanyen antídots (punts). L’objectiu és acumular-ne el màxim possible en una hora.

El recorregut s’inicia a la plaça Sant Domènec i el procés per a començar és senzill: descarregar-se l’app, registrar-se i entrar a la partida. S’inicia el compte enrere. Un cop apareix el mapa de Manresa, amb tots els indrets a visitar marcats, cal decidir la ruta més oportuna i posar-se en marxa. Si la geolocalització no es trava gaire, l’hora de joc passa en un tres i no res. Fins i tot es queda curta.

Més d’una vintena de grups ja han completat l’escape city. L’última oportunitat per a fer-ho i ajudar a salvar la Sèquia serà aquesta tarda, a dos quarts de set. Des de la plaça Sant Domènec, començarà un partida simultània entre tots els equips que hi vulguin participar.