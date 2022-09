La 38a edició de la Trobada de Cantaires d’Havaneres al cor de Catalunya ha anat d’un pèl que no es pogués celebrar a causa de la pluja que ha començat a caure avui a primera hora de la tarda i el fet que es realitzés a l’aire lliure, al Parc de l’Agulla. Una estona abans de l’inici de les actuacions, previst per a les 18h, els organitzadors de l’acte, l’Associació Cultural del Bages, van decidir esperar una hora per si el temps donava una treva. Mentrestant, un grup de persones que s’aixoplugaven sota una carpa anaven mirant el cel amb l’esperança que parés de ploure i pogués començar la trobada.

Finalment el temps ha acompanyat i cap a 2/4 de 7 de la tarda ha començat a haver-hi moviment a l’escenari amb els tècnics de so i uns minuts més tard hi ha pujat el primer grup, Vela Llatina, de Santa Coloma de Gramenet. La formació, creada l’any 2005, ha ofert havaneres i sardanes; com Vell pescador, La Rosa del port i La puntaire. Pep Garrido, un dels membres, ha assenyalat que «estem molt feliços per tornar a estar aquí, ja que portem venint 12 anys». A continuació ha actuat el grup cardoní Salabror de Mar amb Barquejant, Sortint a la mar i Mariner de terra endins. Marina Alvárez, que porta 16 anys cantant havaneres, ha apuntat que «aquesta és la setena vegada que venim a aquesta trobada». El grup de Veus de Sió, provinent de l’Alt Urgell, també han pujat dalt de l’escenari al llarg de la trobada, on han interpretat Pescadors del Sió, Quan en tenia pocs anys i La novia del pescador. Un dels cantaires, Josep Maria Esteve, ha comentat que «la formació es va crear l’any 1995 i enguany és la sisena vegada que participem en aquest acte». A causa d’endarrerir el començament de l’acte gairebé una hora per la pluja, els grups es van haver d’adaptar interpretant una peça menys i passant dels 20 minuts d’actuació als 15. La trobada d’enguany ha comptat amb la participació d’onze grups i amb l’actuació de l’Esbart Manresà, que ha amenitzat la mitja part amb els seus balls i danses. També hi ha assistit la regidora de l’Ajuntament de Manresa Rosa Maria Ortega. A l’hora de tancar edició les havaneres continuaven sonant al Parc de l’Agulla.